Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

7 август 2025, 22:02
Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун
Източник: iStock

П етима сръбски граждани бяха ранени при мощна експлозия на газова бутилка, която стана този следобед в частен хотел в Аспровалти, близо до Солун.

Експлозията е станала около 15:00 часа в наетите стаи. Според официални данни 41-годишен мъж е получил тежки изгаряния и е в тежко състояние. Другите ранени, включително дете, са получили леки наранявания, главно от счупено стъкло и шок.

Екипи на Спешна медицинска помощ (EKAV) бързо са пристигнали на място и ранените първо са били прегледани в здравния център в Мадито, а след това спешно са били преместени в болница в Солун за по-нататъшно лечение. Според информация от гръцки източници, всички ранени са били в една и съща група сръбски туристи, които са били отседнали в обекта.

Нова експлозия в Атина

Като част от разследването, което е започнато незабавно, полицията е задържала собственикът на хотела, 86-годишна жена. Местните медии съобщиха, че тече разследване дали е имало някакви недостатъци в стандартите за безопасност на хотела, или дали газовата бутилка е била дефектна или лошо инсталирана.

Сръбското посолство в Атина се е свързало със съответните служби и болници, а на пострадалите граждани се оказва консулска и медицинска помощ.

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт, а гръцките власти обявиха подробно разследване и контрол на подобни места за настаняване в региона.

Министерството на външните работи на Сърбия апелира към сръбските граждани в чужбина да обърнат внимание на условията за сигурност в обектите, където отсядат, и незабавно да се свържат с местните служби или дипломатическите и консулските представителства в случай на риск.

Източник: БГНЕС    
Солун взрив сърби
Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

