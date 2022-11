Почина бразилската певица Гал Коста

Б разилската певица Гал Коста, един от най-ярките гласове на културното движение Тропикалия в страната, е починала на 77 години, съобщиха АФП и Ройтерс.

Мария дас Гракас Пена Бургос е родена в североизточния град Салвадор през 1945 г. и започва музикалната си кариера през 1960 г. с Каетано Велосо. Заедно с Мария Бетания, Жилберто Жил и Том Зе, Коста е част от вълната изпълнители от Баия, превърнали се в двигатели на движението Тропикалия.

