Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

М аринела – певицата, чието име е неразривно свързано с някои от най-големите музикални шедьоври на 20-ти век, почина на 87-годишна възраст. Известна със зашеметяващия си гласов диапазон и уникален тембър, тя остави незаличима следа в историята на балканската и световната музика, съобщава Кathimerini.

Родена под името Кириаки Пападопулу, тя израства в семейство, в което музиката е ежедневие. Едва 4-годишна малката Кириаки прави своя дебют в детското радиопредаване „Детски час“. На 17-годишна възраст се присъединява като актриса към трупата на Мери Лорънс, с която обикаля Гърция. Съдбата се намесва в една от тези вечери – певицата на състава се разболява, а Маринела, която знае целия репертоар наизуст, заема мястото ѝ. Успехът е мигновен и тя скоро се превръща в основен солист на трупата.

През 1957 г. започва ключов етап в живота ѝ, когато се свързва професионално и лично с легендарния Стелиос Казандзидис. Двамата се местят от Солун в Атина, където бързо печелят любовта на широката публика и се превръщат в истински звезди в Гърция и чужбина. Заедно те изпълняват емблематични песни на велики композитори като Теодорос Дервениотис, Апостолос Калдарас, Василис Цицанис и Янис Маркопулос.

Началото на 60-те години бележи дебюта на дуета Маринела – Казандзидис в гръцкото кино. През март 1961 г. те записват четири от най-големите хитове на Манос Хаджидакис, сред които „Атина“, „Уморени паликари“ (по текст на Никос Гацос), „Г-н Антонис“ и „Морето е дълбоко“. Репертоарът им се обогатява и с шест шедьовъра на Микис Теодоракис. През 1964 г. двамата скрепяват съюза си с брак и предприемат мащабни турнета в Германия и САЩ. Личните им пътища се разделят през 1966 г., а последното им съвместно студийно сътрудничество е от 1968 г.

Соловата кариера на Маринела започва през 1966 г., когато тя започва да работи с имена като Йоргос Замбетас, Манос Лоизос и Мимис Плесас. Първият ѝ голям самостоятелен триумф е песента „Stalia - stalia“ (1968 г.), написана от Замбетас. Любопитен факт е, че първоначално парчето е било предназначено за Алики Вуюклаки и филма „Дъщеря ми социалистката“.

От този момент Маринела се утвърждава като топ изпълнител с международно признание. Пред Тасула Ептакойли, запитана дали се чувства като легенда, тя споделя: „Никога! За какъв мащаб говорите? Само когато изляза да пея, защото наистина обичам това, което правя, чувствам, че „достигам“ до публиката, докосвам я. Независимо дали пред мен има сто или хиляди зрители, аз ги виждам като едно лице, което поглеждам в очите и му казвам: „Обичам ви“. Всички разбират това. Извън сцената – и не го казвам, за да звучи смирено – аз съм нищо.“

Относно личния си живот и връзките си, тя е пределно откровена пред изданието „К“ през 2016 г.: „Писна ми. Влюбих се, влюбваха се в мен, правих любов, бях доволна, носех този „костюм“. Ако трябва да направя равносметката... от тридесет години съм без мъж. Не казвам, че не са ме ухажвали, но всичко е в съзнанието ни. Точно както една сутрин изхвърлих цигарите през прозореца, въпреки че пушех по пет кутии на ден, и точно както спрях да ям месо, така се случи и с мъжете. Край!“. Певицата си спомня и забавен разговор със своята приятелка Алики Вуюклаки: „Алики ми казваше: „Не мога без мъж в леглото, който да ми топли краката“. А аз ѝ отговарях: „Не би ли предпочела да си вземеш един термос, за да нямаш нужда от никого?“