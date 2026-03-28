Свят

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

28 март 2026, 19:49
Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света
М аринела – певицата, чието име е неразривно свързано с някои от най-големите музикални шедьоври на 20-ти век, почина на 87-годишна възраст. Известна със зашеметяващия си гласов диапазон и уникален тембър, тя остави незаличима следа в историята на балканската и световната музика, съобщава Кathimerini.

Родена под името Кириаки Пападопулу, тя израства в семейство, в което музиката е ежедневие. Едва 4-годишна малката Кириаки прави своя дебют в детското радиопредаване „Детски час“. На 17-годишна възраст се присъединява като актриса към трупата на Мери Лорънс, с която обикаля Гърция. Съдбата се намесва в една от тези вечери – певицата на състава се разболява, а Маринела, която знае целия репертоар наизуст, заема мястото ѝ. Успехът е мигновен и тя скоро се превръща в основен солист на трупата.

През 1957 г. започва ключов етап в живота ѝ, когато се свързва професионално и лично с легендарния Стелиос Казандзидис. Двамата се местят от Солун в Атина, където бързо печелят любовта на широката публика и се превръщат в истински звезди в Гърция и чужбина. Заедно те изпълняват емблематични песни на велики композитори като Теодорос Дервениотис, Апостолос Калдарас, Василис Цицанис и Янис Маркопулос.

Началото на 60-те години бележи дебюта на дуета Маринела – Казандзидис в гръцкото кино. През март 1961 г. те записват четири от най-големите хитове на Манос Хаджидакис, сред които „Атина“, „Уморени паликари“ (по текст на Никос Гацос), „Г-н Антонис“ и „Морето е дълбоко“. Репертоарът им се обогатява и с шест шедьовъра на Микис Теодоракис. През 1964 г. двамата скрепяват съюза си с брак и предприемат мащабни турнета в Германия и САЩ. Личните им пътища се разделят през 1966 г., а последното им съвместно студийно сътрудничество е от 1968 г.

Соловата кариера на Маринела започва през 1966 г., когато тя започва да работи с имена като Йоргос Замбетас, Манос Лоизос и Мимис Плесас. Първият ѝ голям самостоятелен триумф е песента „Stalia - stalia“ (1968 г.), написана от Замбетас. Любопитен факт е, че първоначално парчето е било предназначено за Алики Вуюклаки и филма „Дъщеря ми социалистката“.

От този момент Маринела се утвърждава като топ изпълнител с международно признание. Пред Тасула Ептакойли, запитана дали се чувства като легенда, тя споделя: „Никога! За какъв мащаб говорите? Само когато изляза да пея, защото наистина обичам това, което правя, чувствам, че „достигам“ до публиката, докосвам я. Независимо дали пред мен има сто или хиляди зрители, аз ги виждам като едно лице, което поглеждам в очите и му казвам: „Обичам ви“. Всички разбират това. Извън сцената – и не го казвам, за да звучи смирено – аз съм нищо.“

Относно личния си живот и връзките си, тя е пределно откровена пред изданието „К“ през 2016 г.: „Писна ми. Влюбих се, влюбваха се в мен, правих любов, бях доволна, носех този „костюм“. Ако трябва да направя равносметката... от тридесет години съм без мъж. Не казвам, че не са ме ухажвали, но всичко е в съзнанието ни. Точно както една сутрин изхвърлих цигарите през прозореца, въпреки че пушех по пет кутии на ден, и точно както спрях да ям месо, така се случи и с мъжете. Край!“. Певицата си спомня и забавен разговор със своята приятелка Алики Вуюклаки: „Алики ми казваше: „Не мога без мъж в леглото, който да ми топли краката“. А аз ѝ отговарях: „Не би ли предпочела да си вземеш един термос, за да нямаш нужда от никого?“

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

<p>МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%</p>

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

