Опустошителни наводнения в Индия достигнаха емблематичния Тадж Махал

О пустошителни наводнения, причиняващи хаос в цяла Северна Индия, достигнаха емблематичния Тадж Махал в рядко събитие, което експертите предупреждават, че може да се превърне в редовно явление, тъй като климатичната криза носи все по-екстремно време.

Придошлите води от река Ямуна заляха стените на комплекса на паметника и основна туристическа атракция във вторник, показват видеоклипове и снимки в социалните медии.

Градина, разположена зад Тадж Махал, също беше видяна потопена в наводнения. Въпреки това Археологическият институт на Индия (ASI), който поддържа обекта на наследството, съобщи, че не е застрашен от настоящите наводнения, съобщи CNN.

Експертите са категорични, че е рядкост водите от наводнения да достигнат външните стени на комплекса, който е построен близо до град Агра в северния щат Утар Прадеш през 17-ти век от моголски император в чест на съпругата му, починала при раждане. Милиони туристи посещават мястото всяка година.

Докато наводненията се случват редовно в района по време на сезона на мусоните в Индия от юни до септември, експертите казват, че изменението на климата увеличава тяхната честота и тежест.

Река Ямуна – приток на Ганг – достигна най-високото си ниво в историята, съобщиха властите миналата седмица, което предизвика масови евакуации, тъй като северните щати съобщават за десетки смъртни случаи от тежките наводнения.

Ямуна, която тече на около 855 мили (1376 километра) на юг от Хималаите през няколко щата, се издигна до 208,57 метра (около 684 фута) от миналия четвъртък, казаха официални лица.

Индия, най-гъсто населената нация в света, е една от най-тежко засегнатите страни от климатичната криза, според Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) – потенциално засягаща 1,4 милиарда души в цялата страна.

