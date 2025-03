Нова теория за „мистериозната болест“, причинила 60 смъртни случая в ДРК

Д есетки хора в Африка са станали жертва на мистериозна епидемия, като здравните власти предполагат, че причината може да е химическо отравяне.

От края на януари над 1000 души са били засегнати от неизвестната болест в Демократична република Конго (ДРК), като 60 от тях са починали. Разтревожените здравни служители започнаха незабавни проучвания, предупреждавайки, че болестта може да представлява „значителна заплаха за общественото здраве“. Повечето жертви умират само в рамките на един ден след появата на симптомите.

Неизвестна болест, убива за часове в ДРК - какво знаем за нея

Досегашните тестове са показали отрицателни резултати за ебола и други хеморагични трески като Марбург – вирус, известен като „вируса на кървене от очите“, който преди е бил откриван в ДРК.

Световната здравна организация (СЗО) сега предполага, че случаите може да са причинени от химическо отравяне или бактериален менингит. Въпреки това, все още не е ясно какво точно е предизвикало внезапното разпространение на болестта и как тя се предава. Разследванията продължават.

Според актуална информация от СЗО, няколко фактора предполагат, че не става дума за вирусна епидемия. Сред тях са:

Въз основа на тези наблюдения СЗО изследва възможността за химически разлив или клъстер от бактериален менингит – сериозна инфекция на мембраните около мозъка и гръбначния мозък.

„Работните хипотези включват химическо отравяне или бързо развиващ се клъстер от бактериален менингит на фона на малария и други ендемични инфекциозни заболявания“, се посочва в доклада на СЗО.

За да установят точната причина, експертите провеждат анализ на проби от околната среда, включително вода, за да проверят за наличие на химически замърсители.

Здравните служители отбелязват, че други заболявания, разпространени в региона – като малария – също могат да играят роля в развитието на мистериозната болест и свързаните смъртни случаи.

Към 25 февруари общо 1318 души са проявили симптоми, като приблизително половината от тестваните са дали положителен резултат за малария.

Според СЗО младите възрастни, особено мъжете, са били „непропорционално засегнати“ от последното огнище. В допълнение, има съобщения, че трима души са консумирали мъртъв прилеп, преди да развият симптоми на хеморагична треска – заболяване, което може да доведе до вътрешни кръвоизливи, включително от очите, устата и ушите.

До 27 януари 2025 г. в Болоко са регистрирани 12 случая, включително 8 смъртни. По-голямо второ огнище е идентифицирано на 9 февруари в Бомате – град, разположен на около 180 км от Болоко. И двата града се намират на около 300 км от столицата на провинцията, Мбандака.

