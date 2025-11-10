Свят

Напусна ни легендата в баскетбола Лени Уилкенс

Той влиза в "Залата на славата" като баскетболист, треньор и част от олимпийския отбор на САЩ през 1992 г.

10 ноември 2025, 11:52
Напусна ни легендата в баскетбола Лени Уилкенс
Източник: Istock

Н а 88-годишна възраст в дома си в Медина, щата Вашингтон почина приетият три пъти в "Залата на славата" на баскетбола Лени Уилкинс. Това съобщи негово семейство.

Уилкинс, който е един от пионерите на Националната баскетболна асоциация, остива огромна следа след себе си и като играч, и като треньор, а постиженията му в НБА и в колежанското първенство все още седят на пиедестал.

Един от най-добрите плеймейкъри на своето време, Уилкинс става първият играещ треньор в НБА, а след това се превръща и в един от най-добрите наставници. Той ръководи от скамейката 2487 мача, което е ненадминато постижение и до днес. Той е приет в "Залата на славата" като играч, като треньор и за участието си в олимпийския отбор на САЩ през 1992 година, в който е помощник на Чък Дейли.

През 1996 година той извежда американската селекция от златото на Олимпиадата в Атланта.

Уилкинс бе в списъка на НБА за 75-ата годишнина на асоциацията с най-великите 75 играчи в нейната история и е сред 15-те най-добри треньори на всички времена.

Неговата състезателна кариера в НБА стартира през 1960 година, когато е избран от тима на Сейнт Луис Хоукс (сега Атланта Хоукс) под номер 6 в драфта. Той остава при "ястребите" до 1968 година, когато преминава в състава на Сиатъл СуперСоникс. Между 1972 и 1974 година гардът защитава цветовете на Кливланд Кавалиърс, а в последния си състезателен сезон в лигата - 1974/75, е част от Портланд Трейл Блейзърс.

Още от 1969 година Уилкинс е старши треньор на Сиатъл, а след това заема същата позиция и в Портланд. През 1977 година той се завръща в Сиатъл, където печели титлата в НБА през 1979 година. След това треньорската кариера на Уилкинс преминава през Кливланд, Атланта, Торонто Раптърс и Ню Йорк Никс.

Той има 13 участия в "Мача на звездите" - девет като играчи и четири като треньор, а през 1994 година е обявен за "Треньор на годината". Той е първият треньор в историята на НБА, който постига хиляда победи на сметката си.

Източник: БГНЕС    
Лени Уилкенс Баскетбол НБА Зала на славата Треньор Играч Олимпийски игри Сиатъл Суперсоникс Мач на звездите Починал
Последвайте ни

По темата

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 13 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 13 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 14 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени установиха, че колбасите променят мозъка

Учени установиха, че колбасите променят мозъка

Свят Преди 20 минути

В изследването са използвани данни от около 30 000 души на средна възраст, участници в британската база данни UK Biobank

Какво се случва с тялото ви, ако спрете да използвате дезодорант

Какво се случва с тялото ви, ако спрете да използвате дезодорант

Любопитно Преди 34 минути

Почти всеки човек започва деня си с дезодорант. Но какво се случва, ако напълно спрете да го използвате дори за няколко дни или седмици

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Свят Преди 1 час

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва

<p>Жена иска пари от бившия си, &quot;откраднал най-добрите ѝ години за раждане&quot;</p>

Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"

Любопитно Преди 1 час

"Смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати“

<p>Желязков:&nbsp;Действията на ДАНС, МВР и МО в &bdquo;Лукойл&ldquo; имат превантивен характер</p>

Росен Желязков: Действията на ДАНС, МВР и МО в „Лукойл“ имат превантивен характер

България Преди 1 час

Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, каза премиерът

<p>Туристи позираха голи пред пирамидите в&nbsp;Гиза, арестуваха ги</p>

Трима туристи позираха голи пред пирамидите в Гиза, арестуваха ги

Свят Преди 1 час

Националността на задържаните не се съобщава

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

Свят Преди 1 час

„Отдавна не сме виждали вирус като този, динамиката му е необичайна“, казва проф. Николa Луис, директор на Световния център за изследване на грипа към Института „Франсис Крик“

<p>Зеленски:&nbsp;Защо да се страхувам от Тръмп?</p>

Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

Свят Преди 1 час

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници

<p>Италианска красота с характер - поглед към новото Tonale (тест драйв)</p>

Alfa Romeo Tonale: Малко промени, голяма разлика (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Моделът е освежен като дизайн, предлага дизел, бензин и плъг-ин хибрид, както и най-директното в класа кормилно управление. Това е автомобил, с който можеш да си различен и да се заглеждат по теб. Има и един проблем

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа

Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

Свят Преди 2 часа

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Любопитно Преди 2 часа

Сред гостите на тържеството бяха и принц Хари и Меган Маркъл

<p>Еврото поевтинява спрямо долара</p>

Еврото поевтинява леко спрямо долара

Пари Преди 2 часа

Общата европейска валута се търгува на ниво от 1,1559 долара, което представлява понижение от 0,03 на сто

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Свят Преди 2 часа

В изявлението се казва, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

България Преди 2 часа

В част от производствените помещения ще има и служители на ДАНС

.

"Жестокост до максимум": Как изтезават в руската армия

Свят Преди 2 часа

Изтезанията и униженията дори срещу собствените войници са обичайна практика в руската армия

Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

България Преди 2 часа

Катастрофата е настъпила на бургаската улица "Индустриална" срещу №66 в посока ул. "Вая"

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Захари Бахаров на риба в специална компания (СНИМКА)

Edna.bg

Крис Дженър отпразнува 70-ия си рожден ден с бляскаво парти в имението на Джеф Безос (СНИМКИ)

Edna.bg

Обявиха новия селекционер на "лъвиците"

Gong.bg

Грузия обяви състава за мача с България, отпадна звезда на тима

Gong.bg

Желязков: Обсъждаме няколко имена за особен управител на рафинерията в Бургас

Nova.bg

Гърция с нови мерки за събиране на глобите от нарушители

Nova.bg