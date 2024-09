Нападение с хладно оръжие в Ротердам, има жертва и ранен

Е дин човек бе убит, а друг бе тежко ранен при атака с хладно оръжие снощи в нидерландския пристанищен град Ротердам, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция. Полицията каза още, че е арестувала заподозрян, който също е бил ранен и е бил откаран в болница за лечение.

Ik heb het gevoel dat er iets niet wordt gezegd in het artikel, maar wat kan ik even niet op komen…



Dode en gewonde bij steekpartij op Willemsplein in Rotterdam, man aangehouden https://t.co/wfpDikm1Dl