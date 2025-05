Любов сред куршумите: Историята на Бони и Клайд

Б они и Клайд са може би най-известната двойка престъпници в света, от части може би заради филмите за тях, който ги популяризират и героизират. Имената им се превръщат в нарицателно за двойка от мъж и жена, извършващи престъпления.

Пълните им имена са Бони Паркър и Клайд Чемпион Бароу. Клайд Бароу е бил престъпник много преди да срещне Паркър през януари 1930 г. По това време Бони е на 19 години и е омъжена за лишен от свобода убиец; Клайд е на 21 години и е неженен.

Скоро след това е арестуван за кражба с взлом и е изпратен в затвора. Той избягал с оръжие, което Бони му била донесла контрабандно, бил заловен отново и изпратен обратно в затвора. Клайд бил освободен условно през февруари 1932 г., присъединил се отново към Бони и възобновил престъпния си живот, който продължава 21 месеца.

Често работят с конфедерати – включително братът на Бароу – Бък, и съпругата му – Бланш, както и Рей Хамилтън и У. Д. Джоунс – Бони и Клайд ограбват бензиностанции, ресторанти и банки в малки градове – тяхната плячка никога не надвишава 1500 долара – главно в Тексас, Оклахома, Ню Мексико и Мисури.

Тази банда предприела серия от дръзки грабежи, които попаднали в заглавията на новините в цялата страна. Те избегнали залавянето при различни срещи със закона. Дейността им обаче направила усилията на правоохранителните органи да ги заловят още по-интензивни. По време на престрелка с полицията в Айова на 29 юли 1933 г. Бък Бароу е смъртоносно ранен, а Бланш е заловена. Джоунс, който често е бил бъркан с „Хубавото момче“ Флойд, е заловен през ноември 1933 г. в Хюстън, Тексас, от шерифската служба. Бони и Клайд продължават заедно.

На 22 ноември 1933 г. шерифът на Далас, Тексас, и неговите заместници устройват капан, за да заловят Бони и Клайд близо до Гранд Прери, Тексас, но двойката избягва от огъня на полицая. Те ограбват адвокат на магистралата и вземат колата му, която изоставят в Маями, Оклахома. На 21 декември 1933 г. Бони и Клайд ограбват гражданин в Шривпорт, Луизиана.

На 16 януари 1934 г. петима затворници, включително Реймънд Хамилтън (който излежаваше присъди от общо над 200 години), бяха освободени от затворническата ферма на щата Ийстъм в Уолдо, Тексас, от Клайд, придружен от Бони. Двама надзиратели са застреляни от избягалите затворници с автоматични пистолети, които преди това бяха скрити в канавка от Бароу. Докато затворниците бягат, Бароу прикрива отстъплението им с картечен огън. Сред избягалите е и Хенри Метвин от Луизияна.

ФБР, тогава наричано само Бюро за разследване, започва да се интересува от Бони и Клайд през декември 1932 г. чрез едно-единствено доказателство. Автомобил Форд, откраднат в Похъска, Оклахома, е намерен изоставен близо до Джаксън, Мичиган, през септември същата година. В Похъска правоохранителните органи научават, че друг автомобил Форд е бил изоставен там, след като е бил откраднат в Илинойс. В този автомобил е имало бутилка с рецепта, която е отвела специални агенти до аптека в Накодочес, Тексас. Разследващите разбират, че лекарството е било предписано на лелята на Клайд Бароу.

По-нататъшно разследване разкрива, че жената, получила рецептата, е била посетена наскоро от Клайд Бароу, брат му и Бони Паркър. Също е установено, че тези тримата са шофирали автомобил Форд, идентифициран като този, откраднат в Илинойс. Освен това е доказано, че братът на Клайд е взел празното шишенце от рецептата от сина на жената, която първоначално го е получила.

На 20 май 1933 г. комисарят на Съединените щати в Далас, Тексас, издава заповед за ареста на Клайд Бароу и Бони Паркър, като ги обвинява в междущатското превозване – от Далас до Оклахома – на автомобила, откраднат в Илинойс. След това ФБР започва издирването на тази неуловима двойка.

На 1 април 1934 г. Бони и Клайд се натъкват на двама млади пътни патрулни полицаи близо до Грейпвайн, Тексас. Полицаите са застреляни преди да успеят да извадят оръжията си. На 6 април 1934 г. полицай в Маями, Оклахома, беше смъртоносно ранен от Бони и Клайд. Престъпниците също така отвлякоха и раниха началник на полицията.

Въпреки че ФБР имаше юрисдикция единствено по обвинението за транспортиране на откраднат автомобил, усилията на агентите на Бюрото са енергични и безмилостни. Всяка следа в проследена. „Издирвателни обяви“ с пръстови отпечатъци, снимки, описания, криминални досиета и друга информация са разпространени до всички служители. Агенти проследяват следите през много щати и до различни места, където се е намирала бандата Бароу, особено в Луизиана. Агентите разкриват връзката с Хенри Метвин и семейство Метвин от Луизиана и откриха, че Бони и Клайд са шофирали кола, открадната в Ню Орлиънс.

На 13 април 1934 г. агент на ФБР получава информация, която разпознава Бони и Клайд в отдалечен район югозападно от тази общност. Домът на семейство Метвин не бил далеч и агентът научава за посещенията на Бони и Клайд там. Специални агенти в Тексас са научили, че Бони и Клайд са пътували от Тексас до Луизиана, понякога придружени от Хенри Метвин.

ФБР и местните правоохранителни органи в Луизиана и Тексас се концентрират върху залавянето на Бони и Клайд. Разбра се, че легендарната двойка, заедно с някои членове на семейство Метвин, са организирали парти в Блек Лейк, Луизиана, в нощта на 21 май 1934 г. и трябвало да се върнат в района два дни по-късно.

