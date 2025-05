Биткойнът достигна нов рекорден връх

Б иткойн достигна нов исторически максимум – като за първи път премина границата от 111 000 долара, пише Sky News .

(Във видеото: Чехия обмисля използването на биткойн като резервен актив)

Това означава, че всеки човек, който е купил биткойн от 2009 година насам и все още го притежава, в момента е на печалба.

Ръстът се случва след доста драматична година за биткойн (BTC), като президентството на Доналд Тръмп направи този дигитален актив още по-волатилен от обикновено.

На 20 януари, в деня на встъпването в длъжност на Тръмп, BTC за първи път достигна 109 000 долара, тъй като инвеститорите се надяваха, че той ще въведе серия от политики, благоприятни за криптовалутите.

Въпреки че президентът изпълни част от тези обещания, най-голямата криптовалута в света скоро след това поевтиня, на фона на обвинения, че въпросните политики не са достатъчно радикални.

Белият дом потвърди, че САЩ ще третират биткойните, конфискувани от престъпници, като инвестиционни активи, но последва разочарование, когато стана ясно, че правителството няма да купува допълнителни монети за своя „стратегически резерв“ със средства на данъкоплатците.

Биткойнът понесе още един удар непосредствено след противоречивите мита по случай „Деня на освобождението“, обявени от Тръмп – като спадна до 75 000 долара през април, тъй като инвеститорите започнаха да се освобождават от по-рискови активи.

Зад последното възстановяване стоят няколко фактора, сред които е фактът, че законодателни инициативи за регулация на криптосектора напредват за първи път в Сената на САЩ.

Интересът към биткойн нараства и сред хедж фондове и финансовите институции, а някои компании в момента буквално се надпреварват да изкупуват възможно най-много от тази криптовалута.

