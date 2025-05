Зрелищно срутване на 600-годишна кула в Китай

З релищно срутване на покрива на кулата Фънян – един от водещите исторически паметници в Китай – предизвика тревога сред реставратори, туристи и местните власти, предаде The Times of India .

По-рано тази седмица покривът частично поддаде, разпръсквайки отломки и предизвиквайки паника сред посетителите. Макар че няма съобщения за пострадали, инцидентът поставя под въпрос ефективността на скорошните възстановителни дейности, както и по-широките проблеми, свързани със съхраняването на древни културни обекти.

Срутването подчертава основен въпрос за Китай и други страни с богато историческо наследство: как да се опазват древните постройки, съобразявайки се с модерните стандарти за безопасност? При нарастващ туристически поток и повишено въздействие от природни сили и човешка дейност, устойчивите мерки за опазване са по-необходими от всякога.

Покривът на кулата Фънян се срути, няма съобщения за жертви

В понеделник вечерта, около 18:30 ч., покривът на кулата Фънян внезапно се срути. Драматичният момент беше заснет от очевидци, като части от керемидите и дървената конструкция паднаха на земята, а шокирани туристи се разбягаха с викове. За щастие няма съобщения за пострадали. Въпреки това, психологическият ефект върху посетителите и символичното разрушение на един от културните символи на Китай са значителни.

Правителствена реакция на срутването на 600-годишната китайска кула

Веднага след инцидента, Бюрото по култура и туризъм на окръг Фънян издаде публично изявление, в което потвърди срутването и увери гражданите, че са предприети спешни мерки.

„Покривът се срути около 18:30 ч. Няма съобщения за пострадали“, се казва в официалното изявление, цитирано от Global Times.

Властите незабавно евакуираха всички посетители, заградиха района и поставиха обезопасителни огради за ограничаване на достъпа. На място бяха изпратени охрана и местни аварийни служби, за да пазят обекта и да проверят за други конструктивни слабости.

Предишни сигнали за влошено състояние предизвикват нови въпроси след срутването

Инцидентът предизвика ново внимание към конструктивната история на кулата, особено предвид факта, че е имало по-ранни сигнали за проблеми. Туристически и културни власти разкриха, че още през 2017 г. е имало доказателства за видими щети – като увредени корнизи и керемиди. Въпреки това минаха няколко години, преди да започнат сериозни ремонти. През септември 2023 г. беше иницииран цялостен възстановителен проект за укрепване на покривната конструкция, като по данни на властите той е приключил през март 2024 г. – само няколко месеца преди срутването.

Срутването повдига въпроси за разходите и качеството на реставрацията

Реставрационният проект е бил със значителна стойност – първоначално договорът е оценен на 3,4 милиона юана (около 39,5 лакха рупии), а последното плащане е фиксирано на 2,9 милиона юана (около 33,6 лакха рупии). Това поражда съмнения дали евентуални икономии или проблеми с управлението на проекта не са допринесли за резултата. Името на компанията, извършила ремонта, както и пълният обем на дейностите, все още не са оповестени, но местните власти са под все по-силен натиск да проверят качеството на използваните материали, строителния процес и спазването на насоките за опазване на културното наследство. След срутването са изпратени експерти, които да направят оценка на структурната цялост на останалата част от сградата. Правителството предприема щателна инспекция, а достъпът до обекта остава забранен до второ нареждане. Според властите, датата на евентуалното повторно отваряне ще бъде определена след приключване на инженерните проверки и извършване на необходимите укрепителни дейности за повишена безопасност.

Културното и историческо значение на Кулата на барабана във Фънян

Кулата Фънян не е просто туристическа атракция – тя е артефакт от китайската история.

Построена първоначално през 1375 г. по време на династията Мин, сградата е символизирала административната власт и гражданската гордост. Кулите в древен Китай са използвани за измерване на времето и за обществени обявления. Оригиналната кула е разрушена през 1853 г., но е възстановена през 1995 г. с цел съхраняване на историческото ѝ наследство. По данни на Бюрото по култура и туризъм на Чучжоу, тя е обявена за „най-голямата съществуваща кула в Китай“. Масивната ѝ архитектура, дървената конструкция и класическите стрехи я превръщат в образец на гражданската архитектура от епохата Мин. Кулата отдавна е важна забележителност в културния туризъм на окръг Фънян.

