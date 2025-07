4-годишно момче загина, след като надгробна плоча падна върху него

Ч етиригодишно момче е загинало, след като надгробна плоча се е срутила върху него в гробищен парк, съобщи британската полиция, цитирана от Sky News .

По данни на органите на реда детето е било смъртоносно ранено в гробището на "Ротънстол" на пътя Бърнли, Хаслингдън, в събота по обяд.

Парамедици са направили опит да спасят живота му, но "трагично", момчето е починало на място, се казва в официалното изявление на полицията.

Служителите са били повикани в гробището в 13:00 ч. след получен сигнал, че надгробна плоча е паднала върху дете.

"Трагично, и въпреки усилията на спешните служби, момчето е починало. Нашите мисли са с неговите близки в този опустошителен момент", допълниха от полицията.

Смъртта на детето не се разглежда като подозрителна.

Общинският съвет на Росендейл публикува съобщение в X в събота вечерта:

"Натъжени сме от трагичната смърт на малко дете в гробището на "Ротънстол". Нашите мисли са с неговото семейство в този опустошителен момент."

