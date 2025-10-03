Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Н ад 200 000 души протестираха в цяла Италия на 3 октомври, като прекъснаха работата си в знак на подкрепа за хуманитарната флотилия за Газа, предаде АФП.

Демонстрантите осъдиха отношението към Глобалната флотилия „Сумуд“, която отплава, за да премине през блокадата на Израел над Газа, където ООН съобщи за условия на глад след почти две години война.

Италианската стачка, обявена от синдикатите USB и CGIL, последва демонстрации от 2 октомври в градове по целия свят, включително в Милано и Рим.

Общонационална стачка в Италия

Протестиращите маршируваха отново на 3 октомври в Рим, започвайки от огромния площад пред централната жп гара Термини, където влаковете бяха отменени или закъсняха.

Из цялата страна хиляди хора се събраха за шествия и флашмобове – от Торино и Тренто на север до Бари и Палермо на юг, според местните медии, като понякога блокираха магистрали или жп линии.

Полицията съобщи пред АФП, че над 80 000 души протестират в Милано, където море от хора ръкопляскаше и развяваше палестинското знаме, докато преминаваха през улиците, носейки огромен плакат с надпис: „Свободна Палестина, спри военната машина“.

Телевизионни кадри показаха как полицията използва димни гранати, за да разпръсне няколкостотин протестиращи, които се откъснали от главното шествие, за да окупират околовръстния път в Милано.

Организаторите съобщиха, че 50 000 души маршируват в Торино и 40 000 в Генуа, докато 10 000 протестиращи блокираха пристанището на Неапол.

Националната железопътна компания Trenitalia предупреди, че националната стачка ще продължи до 20:59 часа на 3 октомври.

Протестиращите окупираха жп гари от Перуджа до Калиари, според местните медии.

„Днес един милион италианци ще останат сами на влаковете“, каза заместник-премиерът Матео Салвини в телевизионното предаване Mattino Cinque.

Търговският трафик в пристанището на Ливорно беше блокиран, съобщиха местните медии.

Кадри от Болоня показаха протестиращи, които маршируват по част от магистралата, която обикаля града – ключов път между юга и североизтока на страната.

Мелони определя флотилията като „опасна“

Италианското външно министерство съобщи, че Израел е освободил четирима италиански парламентаристи от общо 40 италианци, задържани от флотилията.

Двама членове на парламента и двама членове на Европейския парламент трябваше да се върнат в Рим на 3 октомври, съобщи министерството.

„Флотилията се опитваше да направи това, което европейските правителства и Европейският съюз трябваше да направят, а именно да прекъснат блокадата на хуманитарната помощ, която причинява реален глад в Газа“, каза Ели Шлейн, лидер на Демократическата партия, основната опозиционна партия.

„Призоваваме за тотално оръжейно ембарго, както беше гласувано от Испания. Призоваваме за пълно признаване на Държавата Палестина“, заяви тя пред АФП.

Ръководителката на италианското дясноцентристко правителство, премиерът Джорджа Мелони, нарече флотилията „опасна, безотговорна“ инициатива, въпреки че Италия изпрати военна фрегата за оказване на помощ.

Тя осъди националната стачка в коментари по време на среща на ЕС в Копенхаген, добавяйки, че „дългите уикенди и революциите не вървят заедно“.

Неохотата на Мелони открито да критикува Израел и нежеланието ѝ да се противопостави на президента на САЩ Доналд Тръмп провокираха вълна от протести през последните седмици.

Италианският орган за контрол на стачките определи петъчната акция като незаконна, тъй като синдикатите не са дали изискуемото уведомление от 10 дни.