Свят

На ръба на нова финансова криза ли е светът

Войната в Иран и покачващите се цени на енергията не са единственият рисков фактор на пазарите в момента

26 март 2026, 11:01
В ойната в Иран и покачващите се цени на енергията не са единственият рисков фактор на пазарите в момента, съобщи Deutsche Welle.

Какво друго притеснява експертите и възможна ли е нова голяма финансова криза?

Почти две десетилетия след фалита на "Lehman Brothers" настроенията на Уолстрийт са все по-напрегнати. Предупрежденията за възможни нови сътресения нарастват. Според бившия шеф на "Goldman Sachs" мнозина подценяват колко сериозен е рискът от нова финансова криза. "Колкото по-голямо е отстоянието между сътресенията, толкова по-голям е рискът, че следващият ще бъде дори по-тежък", коментира банкерът пред "Файненшъл Таймс".

Нови рискове пред банковия сектор

И изпълнителният директор на "JPMorgan" Джейми Даймън вижда паралели между настоящата ситуация и времето непосредствено преди финансовата криза от 2008 година. По време на среща на инвеститори той заяви, че е много притеснен. Големият проблем според Даймън е в това, че заради изострената конкуренция някои банки отново правят "глупави неща" и отпускат рискови кредити. Същото ставаше и през 2005, 2006 и 2007 г.

Думите на Бланкфайн и на Даймън тежат на Уолстрийт – начело на съответните си банкови институции те са преживели последната финансова криза от първа ръка, посочва германската обществена медия.

Защо частните кредити може да се превърнат в риск

Особено обезпокоителна е ситуацията в сектора на частните кредити - т.е. при тези, които се отпускат не от банки, а от фондове и други частни финансисти. Този пазар нараства стремително - по данни на "Morgan Stanley" е достигнал глобален обем от три трилиона долара.

Той обаче е смятан за непрозрачен и все по-претоварен, посочва АРД. Регулаторите предупреждават, че кредитите се отпускат прекалено лесно. Тревожното в случая е, че секторът на частните кредити е осигурил мащабно финансиране и за софтуерните компании. По данни на Банката за международни разплащания (БМР) обемът на кредитите, отпуснати на софтуерни компании, се е увеличил от малко под осем милиарда долара през 2015 година до над 500 милиарда в края на 2025.

Страховете от изкуствения интелект водят до срив в софтуерните акции

Възходът на изкуствения интелект (ИИ), който може самостоятелно да пише нов код, кара мнозина вложители да се съмняват в перспективите на бранша, отбелязва АРД. Само от началото на годината индексът MSCI World Software е спаднал с около 20 процента.

"Масираният спад на софтуерните акции заради страховете, свързани с ИИ, породи нови опасения относно частните кредити", казва пред германската обществена медия експертът по пазарите Робърт Ретфелд.

Погледът дори само към един от големите частни кредитори - Blue Owl, показва колко голяма е кризата на доверието: акциите са спаднали с 40 процента от началото на годината. Сходно е положението и при Apollo, KKR и Blackstone.

Нов стрес покрай войната в Иран, цените на петрола и инфлацията?

Войната в Иран изостри още повече опасенията за сектора на частните кредити: ако енергийните цени останат високи дълго време, ще стимулират инфлацията и в крайна сметка ще се наложи да се намесят емисионните банки.

"Ако обаче се увеличат лихвите, ситуацията за потъналите в задължения компании ще става все по-критична", подчертава пред АРД експертът Ретфелд. При това положение все повече вложители ще се опитват да изтеглят парите си от фондовете за частни кредити – докато се стигне дотам, че фондовете вече да не могат да обслужват вложителите. "Това е паралелът с предишната финансова криза: тогава ставаше дума за ипотечни кредити, а сега става дума за частни."

БМР предупреждава за нови "източници на шок"

Ако секторът на частните кредити се дестабилизира, това може да застраши и традиционните банки, отбелязва германската обществена медия. По данни на Федералния резерв, обещаните кредитни линии от големи американски банки към сектора за частно кредитиране в края на 2024 година са възлизали на 95 милиарда долара – т.е. са се увеличили повече от десет пъти в рамките на 11 години.

Поради това наскоро БМР предупреди: "Банките подкрепят финансово сектора за частно кредитиране – и така потенциално създават нови източници на шок".

Високите дългове в САЩ ограничават гъвкавостта

Към това се добавя, че парите за възможните държавни спасителни мерки са малко, изтъква АРД. Държавните дългове на САЩ в момента възлизат на почти 125 процента от БВП. Фискалните изходни данни на САЩ днес са по-лоши отколкото преди предишни кризи, предупреждава Комисията за контрол на държавния бюджет. "САЩ никога не са влизали в икономически спад или в друга кризисна ситуация с толкова големи задължения, толкова големи дефицити и толкова малка финансова гъвкавост." 

Накратко – предупредителните сигнали се увеличават, обобщава АРД: сривът на софтуерните акции, нарастващото напрежение в сектора на частните кредити и тясната му връзка с традиционните банки. Слабите места в американската финансова система стават видими, пазарите са станали по-уязвими.

Сега важното е колко интензивно и трайно войната в Иран ще повиши цените на енергията, респективно инфлацията. Ако лихвите се увеличат, това допълнително ще засили натиска върху софтуерните компании и  и техните кредитори в частния сектор. Това би била "перфектната буря".

Източник: Deutsche Welle    
Финансова криза Банков сектор Частни кредити Рискови кредити Изкуствен интелект Софтуерни компании Инфлация Повишаване на лихвите Енергийни цени Държавен дълг на САЩ
