Мъж в Германия готвел убийства на политици

Г ерманските власти арестуваха мъж, обвинен в призиви за нападения срещу германски политици и държавни служители. Той е набирал дарения в криптовалута, за да плати за убийствата им и е публикувал инструкции за направата на експлозиви, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на прокуратурата.

Заподозреният – мъж с двойно германско-полско гражданство, идентифициран като Мартин С. – е задържан снощи в Дортмунд, съобщи в изявление федералната прокуратура. Той е заподозрян във финансиране на терористични действия, даване на инструкции за извършване на сериозни актове на насилие и незаконно огласяване на лични данни.

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения срещу политици, държавни служители и други лица от германския обществен живот. Той е обвинен, че анонимно е поддържал платформа, на която е публикувал списък с имена на хора, на които е издавал присъди от себе си. В платформата лицето е публикувало и инструкции за направата на експлозиви.

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

Платформата е съдържала лични данни на потенциалните жертви, добави прокуратурата. Тя не идентифицира никого от хората в списъците и не уточни какви данни са били разкрити. Според "Шпигел" обаче става въпрос за бившите канцлери Ангела Меркел и Олаф Шолц и няколко бивши министри.

В Германия разследването на обществено значими случаи на екстремизъм и други тежки престъпления, застрашаващи националната сигурност, са от компетенциите на федералната прокуратура, припомня АП.

Германските политици, от своя страна, се оплакаха, че все по-често стават обект на нападения, както вербални, така и физически.

Наблюдава се общо увеличаване и на мащаба на киберзаплахите срещу Германия и други западни страни.