Свят

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

11 ноември 2025, 23:49
Мъж в Германия готвел убийства на политици
Източник: БГНЕС

Г ерманските власти арестуваха мъж, обвинен в призиви за нападения срещу германски политици и държавни служители. Той е набирал дарения в криптовалута, за да плати за убийствата им и е публикувал инструкции за направата на експлозиви, предаде "Асошиейтед прес", позовавайки се на прокуратурата.

Германия осуети заговор за отвличане на здравния министър

Заподозреният – мъж с двойно германско-полско гражданство, идентифициран като Мартин С. – е задържан снощи в Дортмунд, съобщи в изявление федералната прокуратура. Той е заподозрян във финансиране на терористични действия, даване на инструкции за извършване на сериозни актове на насилие и незаконно огласяване на лични данни.

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения срещу политици, държавни служители и други лица от германския обществен живот. Той е обвинен, че анонимно е поддържал платформа, на която е публикувал списък с имена на хора, на които е издавал присъди от себе си. В платформата лицето е публикувало и инструкции за направата на експлозиви.

Задържаха руснак, планирал нападение в Берлин

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

Платформата е съдържала лични данни на потенциалните жертви, добави прокуратурата. Тя не идентифицира никого от хората в списъците и не уточни какви данни са били разкрити. Според "Шпигел" обаче става въпрос за бившите канцлери Ангела Меркел и Олаф Шолц и няколко бивши министри.

В Германия разследването на обществено значими случаи на екстремизъм и други тежки престъпления, застрашаващи националната сигурност, са от компетенциите на федералната прокуратура, припомня АП.

Опит за преврат в Германия: Има ли пръст Кремъл?

Германските политици, от своя страна, се оплакаха, че все по-често стават обект на нападения, както вербални, така и физически.

Наблюдава се общо увеличаване и на мащаба на киберзаплахите срещу Германия и други западни страни. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Германия Тероризъм Политици
Последвайте ни
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 17 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 17 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 18 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 17 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 1 час

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 5 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

България Преди 6 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 7 часа

Разгледй офертите в статията

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 7 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 7 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 7 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 7 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Свят Преди 7 часа

Британската обществена телевизия предстои да преговаря с правителството на Обединеното кралство за подновяване на своята харта

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 7 часа

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 7 часа

И двата електропровода към централата са възстановени

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Свят Преди 8 часа

На борда на разбилия се самолет е имало 20 души, включително екипажът

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 8 часа

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 8 часа

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 8 часа

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Апоел разгроми Баскония в София и оглави Евролигата (снимки)

Gong.bg

Меси: Напускането на Барселона беше странно, не беше така, както исках

Gong.bg

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Nova.bg

Опасна ситуация на пътя с кортеж на НСО, в който пътувал президентът на Ливан

Nova.bg