Свят

"Мъртъв ли си?"- приложението, което кара милиони млади китайци да се „отчитат“, че са живи

Приложението стартира през май миналата година без особена помпозност, но вниманието около него експлодира през последните седмици

13 януари 2026, 10:32
"Мъртъв ли си?"- приложението, което кара милиони млади китайци да се „отчитат“, че са живи
Източник: iStock

Н ово, мрачно звучащо приложение превзе Китай, съобщава BBC.

Наречена „Мъртъв ли си?“, концепцията е проста. Трябва да проверявате на всеки два дни – като щракнете върху голям бутон – за да потвърдите, че сте жив. Ако не сте, програмата ще се свърже с определения от вас контакт за спешни случаи и ще го информира, че може да имате проблем.

Стартира през май миналата година без особена помпозност, но вниманието около него експлодира през последните седмици, като много млади хора, които живеят сами в китайски градове, го свалят масово.

Това го превърна в най-изтегляното платено приложение в страната.

Според изследователски институции, до 2030 г. в Китай може да има до 200 милиона домакинства с един човек, съобщава китайската държавна медия Global Times.

И именно към тези хора се опитва да се насочи приложението – което се описва като „придружител в компанията за безопасност... независимо дали сте самотен офис служител, студент, живеещ далеч от дома, или някой, който избира самотен начин на живот“.

„Хората, които живеят сами на който и да е етап от живота си, се нуждаят от нещо подобно, както и интровертите, хората с депресия, безработните и други в уязвимо положение“, каза един потребител в китайските социални мрежи.

„Има страх, че хората, живеещи сами, може да умрат незабелязано, без никой да потърси помощ. Понякога се чудя, ако умра сам, кой щеше да вземе тялото ми?“, каза друг.

38-годишният Уилсън Хоу, който живее на около 100 км от семейството си, казва, че точно затова е изтеглил приложението.

Той работи в столицата Пекин. Прибира се у дома при жена си и детето си два пъти седмично, но казва, че в момента трябва да е далеч от тях, за да работи по проект, и най-вече спи на място.

„Притеснявам се, че ако нещо ми се случи, мога да умра сам в жилището, което наемам, и никой няма да разбере“, каза той. „Ето защо изтеглих приложението и зададох майка си като контакт за спешни случаи“.

Той добави още, че е изтеглил приложението бързо след пускането му, опасявайки се, че ще бъде забранено заради негативните конотации около него.

Някои бързо разкритикуваха не особено веселото име на приложението, казвайки, че регистрацията в него може да донесе лош късмет.

Други призовават за промяна в нещо с по-позитивен акцент, като „Добре ли си?“ или „Как си?“.

И въпреки че успехът на това приложение трябва да се дължи отчасти на закачливото му име, компанията, която стои зад приложението, Moonscape Technologies, заяви, че приема критиките към настоящото заглавие и обмисля потенциална промяна на името.

Приложението, което е регистрирано в международен план под името Demumu, се нарежда сред първите две в САЩ, Сингапур и Хонконг, и сред първите четири в Австралия и Испания за платени приложения - вероятно водено от китайски потребители, живеещи в чужбина.

Настоящото име е игра на думи от успешно приложение за доставка на храна, наречено „Гладен ли си?“. На китайски „Си-ле-ма“ звучи като името на приложението за храна „Е-ле-ма“.

Първоначално пуснато като безплатно приложение, то вече е в категорията платени - макар и на ниската цена от 8 юана (1,15 долара).

Малко се знае за основателите на "Мъртъв ли си?", но се твърди, че това са трима души, родени след 1995 г., които са създали приложението от Джънджоу, провинция Хенан, с малък екип.

Със сигурност стойността му сега е нараснала. Един от тези мъже, известен с името Гуо, заяви пред китайските медии, че възнамеряват да наберат пари, като продадат 10% от компанията за един милион юана. Това е много повече от 1000 юана (140 долара), които според тях е струвало създаването на приложението.

И те също така се стремят да разширят целевата си аудитория - казвайки, че проучват идеята за нов продукт, специално предназначен за възрастни хора в страна, където над една пета от населението е над 60-годишна възраст.

„Бихме искали да призовем повече хора да обърнат внимание на възрастните хора, които живеят у дома, да им осигурят повече грижи и разбиране. Те имат мечти, стремят се да живеят и заслужават да бъдат видени, уважавани и защитени“, призовават от компанията.

Източник: BBC    
