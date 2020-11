Мощна буря удари Финландия, хиляди останаха без ток

М ощна есенна буря удари Финландия и остави над 11 000 жилища в 67 града в страната без електричество.

Силни ветрове и валежи са предизвикали прекъсване на електрически кабели, предаде местния доставчик Енергиатеоллисуус, цитиран от БТА.

Най-засегнати са райони в южната и югоизточната част на страната. Най-сложна е ситуацията в градовете Лапеенранта, Раасепори, Хамина и Луумяки. Във всеки от тях без ток са по над 600 домакинства.

Финландският метеорологичен институт повиши равнището на опасност, дължаща се на лоши климатични условия, до предпоследната, оранжева степен /над нея е само червената/.

