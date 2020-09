Гърция след бурята "Янус": Жертви и опустошение

Д вама души загинаха днес при силна буря в централната част на Гърция, наводнила улици и домове, съобщи Ройтерс.

Властите съобщиха, че в петък ураганният вятър е изкоренил дървета и е причинил спиране на тока на островите в Йонийско море и Западен Пелопонес. След това ураганът се е преместил към централната част на страната, където е нанесъл щети в в района на градовете Кардица и Фарсала.

Тялото на възрастна жена е било открито в наводнена къща в село близо до Фарсала, съобщи противопожарната служба. Полицията търси още двама души, обявени за изчезнали.

Противопожарната служба съобщи по-късно, че 63-годишен мъж е бил намерен мъртъв близо до болница в Кардица. Още не е установено дали той е един от двамата обявени за изчезнали.

Проливен дъжд превърна в езеро град Кардица, показват кадри по телевизията. Един мост се е срутил. "Изправени сме пред истинска катастрофа", каза за държавната телевизия Николаос Гусиос, местен жител.

Two weeks ago I was in this paradise...cannot believe the images i’m seeing this morning after Storm Ianos on #Kefalonia My heart breaks for the people there after such a difficult summer season already 💔 pic.twitter.com/IoMukKvAro