Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Н ай-могъщият банкер на Русия се разбунтува и призова Владимир Путин да прекрати нахлуването си в Украйна възможно най-скоро. По време на годишното събрание на акционерите на „Сбербанк“, шефът на най-голямата руска финансова институция Герман Греф изненада с остро и нетипично изказване. Той открито призна, че бизнесът и обществото са уморени, и предупреди, че руската икономика е изправена пред колапс, съобщава The Moscow Times.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

„Всички сме уморени“

В речта си бившият министър на икономиката на Русия засегна темата, която в Москва обикновено се избягва – умората от продължаващия конфликт.

„Мисля, че всички ни вълнува едно и също нещо. Не вярвам, че в тази страна има човек, чиято основна грижа да е по-различна от това военните действия да приключат възможно най-скоро“, заяви Греф, описвайки настроенията както сред обикновените граждани, така и в бизнес средите.

Икономиката на Русия „на командно дишане“

Основният удар на банкера обаче беше насочен към Централната банка на Русия и нейната политика. Заради огромните военни разходи и скока на инфлацията, в края на 2024 г. лихвеният процент в страната беше вдигнат до рекордните 21%. Въпреки че наскоро беше свален до 14.25%, регулаторите загатнаха, че заради дупки в бюджета и проблеми с горивата, лихвите ще останат високи.

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

„Една икономика просто не може да оцелее дълго под тежестта на толкова екстремни лихвени проценти“, категоричен бе Греф. Той нарече „напълно ирационално“ сриването на бизнеса заради външни фактори, сред които украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. По думите му инвестициите в Русия вече са пропаднали с 14%, а прогнозите за икономическия ръст на страната през 2026 г. бяха свити от 1.3% до критичните 0.4%.

Парадоксът: Рекордни милиарди за Кремъл

Въпреки черните прогнози за бъдещето, събранието донесе и добри новини за режима в Москва. „Сбербанк“ обяви рекордна годишна печалба от 1.69 трилиона рубли (над 21 милиарда долара).

За четвърта поредна година банката ще изплати исторически дивидент на своите акционери. Тъй като държавата е мажоритарен собственик, близо 5.4 милиарда долара ще влязат директно във федералния бюджет на Русия, осигурявайки свежи средства за продължаването на същата тази военна машина, срещу която икономическият елит вече открито недоволства.