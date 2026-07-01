Свят

Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Докато Кремъл прибира милиарди от рекордните печалби на най-голямата руска банка, нейният изпълнителен директор открито предупреди, че бизнесът и хората в Русия искат само едно – бърз мир

Елена Дремова Елена Дремова

1 юли 2026, 14:32
Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната
Източник: БГНЕС

Н ай-могъщият банкер на Русия се разбунтува и призова Владимир Путин да прекрати нахлуването си в Украйна възможно най-скоро. По време на годишното събрание на акционерите на „Сбербанк“, шефът на най-голямата руска финансова институция Герман Греф изненада с остро и нетипично изказване. Той открито призна, че бизнесът и обществото са уморени, и предупреди, че руската икономика е изправена пред колапс, съобщава The Moscow Times.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

„Всички сме уморени“

В речта си бившият министър на икономиката на Русия засегна темата, която в Москва обикновено се избягва умората от продължаващия конфликт.

„Мисля, че всички ни вълнува едно и също нещо. Не вярвам, че в тази страна има човек, чиято основна грижа да е по-различна от това военните действия да приключат възможно най-скоро“, заяви Греф, описвайки настроенията както сред обикновените граждани, така и в бизнес средите.

Икономиката на Русия „на командно дишане“

Основният удар на банкера обаче беше насочен към Централната банка на Русия и нейната политика. Заради огромните военни разходи и скока на инфлацията, в края на 2024 г. лихвеният процент в страната беше вдигнат до рекордните 21%. Въпреки че наскоро беше свален до 14.25%, регулаторите загатнаха, че заради дупки в бюджета и проблеми с горивата, лихвите ще останат високи.

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

„Една икономика просто не може да оцелее дълго под тежестта на толкова екстремни лихвени проценти“, категоричен бе Греф. Той нарече „напълно ирационално“ сриването на бизнеса заради външни фактори, сред които украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. По думите му инвестициите в Русия вече са пропаднали с 14%, а прогнозите за икономическия ръст на страната през 2026 г. бяха свити от 1.3% до критичните 0.4%.

Парадоксът: Рекордни милиарди за Кремъл

Въпреки черните прогнози за бъдещето, събранието донесе и добри новини за режима в Москва. „Сбербанк“ обяви рекордна годишна печалба от 1.69 трилиона рубли (над 21 милиарда долара).

За четвърта поредна година банката ще изплати исторически дивидент на своите акционери. Тъй като държавата е мажоритарен собственик, близо 5.4 милиарда долара ще влязат директно във федералния бюджет на Русия, осигурявайки свежи средства за продължаването на същата тази военна машина, срещу която икономическият елит вече открито недоволства.

Редактор: Елена Дремова
Източник: The Moscow Times    
Герман Греф Сбербанк Война в Украйна Руска икономика Икономически колапс Критика срещу Кремъл Умора от войната Лихвени проценти Рекордна печалба Финансиране на войната
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Страшна буря с градушка и порой в София

Страшна буря с градушка и порой в София

Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия

Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 21 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 18 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 19 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 15 минути

Над 70 училища участваха в първото Националното състезание по киберсигурност

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Любопитно Преди 19 минути

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Парите ни Преди 59 минути

Новата система трябва да бъде изградена до 15 месеца

Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците

Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците

България Преди 59 минути

Повече от половината анкетирани посочват, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества, а мнозинството подкрепя по-строги санкции

Порой парализира Букурещ: Дърво уби шофьор, метрото спря

Порой парализира Букурещ: Дърво уби шофьор, метрото спря

Свят Преди 1 час

Проливните дъждове наводниха подлези и метростанции, а спасителните служби получиха близо 2000 сигнала.

<p>Новият литовски премиер разглежда ядрения вариант</p>

Новият литовски премиер разглежда ядрения вариант

Свят Преди 1 час

Новият министър-председател заяви, че конституционните ограничения трябва да бъдат преразгледани на фона на войната в Украйна и засилените заплахи за сигурността

Експертен анализ: Правителството говори повече, отколкото действа, а бюджетът оставя съмнения за реформи

Експертен анализ: Правителството говори повече, отколкото действа, а бюджетът оставя съмнения за реформи

България Преди 1 час

Коментар на Диана Дамянова, доц. Георги Лозанов и Мина Христова

Назад към 2008: Филмът без жени, който ни напомня за по-прости времена

Назад към 2008: Филмът без жени, който ни напомня за по-прости времена

Любопитно Преди 1 час

Новата комедия на Мат Джонсън ни изпраща на пътешествие във времето, вдъхновено от „Завръщане в бъдещето“. Филмът залага на чиста носталгия, дигитални ефекти и мъжко приятелство, като напълно изключва женските персонажи от историята

Размерът има значение: 5 мита, в които мъжете вярват напразно

Размерът има значение: 5 мита, в които мъжете вярват напразно

Любопитно Преди 1 час

Повечето вярвания около размера на мъжкия полов орган нямат никакви клинични доказателства, но за сметка на това раждат сериозна психологическа тревожност и комплекси. Сексолози и уролози развенчават петте най-големи мита с реални научни факти

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Любопитно Преди 1 час

След повече от три десетилетия на екрана, жълтото семейство все още има с какво да ни изненада. Защо потенциалното разкритие на актьора Хари Шиърър ни върна детското вълнение и копнежа по добрите истории

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Любопитно Преди 1 час

Честото изтръпване и студенина в ръцете са ежедневие за офис служители и шофьори, но разтриването и топлите мехлеми носят само временно облекчение. Невролози предупреждават, че зад този симптом често се крие сериозно притискане на нерв или съдов спазъм

<p>Парното поскъпна, а дълговете растат: ВМРО предлага държавата да спаси &bdquo;Топлофикация София&ldquo;</p>

ВМРО предлага държавата да поеме „Топлофикация София“ след поскъпването на парното

България Преди 1 час

Според Карлос Контрера концесионирането не е решение, а единственият изход е държавна намеса

<p>11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му&nbsp;</p>

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

Свят Преди 2 часа

11-годишно дете почина от бяс в Онтарио, след като се събуди с прилеп на лицето си. Лекарите предупреждават: ухапванията от прилепи са почти невидими, а липсата на рана не гарантира безопасност

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Свят Преди 2 часа

Разтърсваща история от Киев: 15-годишната Маша мечтаеше да бъде звездата на училищния бал, но загина под развалините на дома си при руски ракетен удар. Нейният съученик Йехор отказа нова партньорка и изтанцува прецизния им валс, прегръщайки пустотата

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

България Преди 2 часа

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ не събра необходимата подкрепа на първо четене

<p>Ормузкият проток остава военна зона, докато САЩ и Иран подновяват преговорите</p>

Ормузкият проток остава военна зона до 9 юли, САЩ и Иран водят непреки преговори в Доха

Свят Преди 2 часа

Въпреки действащото примирие между САЩ и Иран, рискът за корабоплаването в Ормузкия проток остава висок

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

По залез: Станислав от Hell's Kitchen се обясни в любов на любимата си

Edna.bg

Шест навика за истинска почивка през уикенда, които терапевтите препоръчват

Edna.bg

Националът Лукас Петков започва сезона в Първа Бундеслига на... строителна площадка

Gong.bg

Запознайте се със 17-годишното мексиканско чудо, коeто впечатли всички на Мондиал 2026

Gong.bg

Правителството обяви мерки за борба с пожарите през лятото

Nova.bg

Бюджет 2026: Държавата отделя милиарди за общини, отбрана и „Евровизия“

Nova.bg