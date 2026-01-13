Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

М илионерска наследница разкрива как 21-годишният ѝ брак с хедж фонд мениджър се срива след шокиращо обаждане от непознат, който ѝ съобщил за аферата на съпруга ѝ.

Флобел „Бел“ Феърбанкс Бърдън, внучка на легендарната нюйоркска светска дама Бейб Пейли, първоначално отказала да вдигне обаждането от непознат номер, разказва тя в откъс от предстоящата си книга „Strangers: A Memoir of Marriage“ („Непознати: Мемоар за брака“- буквален превод от англ.ез.), публикуван от The Times в Лондон.

„Опитвам се да се свържа с Бел. Съжалявам, че трябва да ви кажа това, но съпругът ви има връзка с жена ми“, гласяло шокиращото гласово съобщение.

По това време – през март 2020 г. – семейството, заедно с двете си най-малки деца, било заминало на карантина в началото на пандемията от COVID-19 във втория си дом за 7,5 милиона долара в Мартас Винярд, щата Масачузетс. И хедж фондът на съпруга ѝ Хенри Дейвис, и юридическата работа на Бърдън били преминали към дистанционен режим.

NYC heiress reveals shocking way she learned of husband’s affair after 21 years of marriage https://t.co/miJAS4ug3w pic.twitter.com/o9GhffHjiT — New York Post (@nypost) January 12, 2026

Бърдън, която тогава била на 56 години, се изправила срещу 60-годишния Дейвис за предполагаемата изневяра, като той по думите ѝ признал за връзката си със значително по-млада жена, с която се запознал по работа.

Дейвис настоявал, че се срамува от аферата и че тя е продължила „само няколко седмици“, като добавил, че вече е приключила, пише Бърдън.

Любовницата му по-късно се опитала да сложи край на живота си, след като връзката била разкрита, твърди Бърдън, цитирайки съобщение, изпратено ѝ от съпруга на жената.

„Мисля, че около месец“, написал той в отговор на съобщение от Бърдън, в което тя го питала колко дълго е продължила аферата.

„Но не мога да пиша, защото жена ми се е опитала да се самоубие. В линейка е“, продължавало съобщението.

На следващия ден Дейвис казал на Бърдън, че иска развод, като си тръгнал, без да се сбогува с децата си. По-късно се обадил, за да постави шокиращо хладен край на брака им.

„Мислех, че съм щастлив, но не съм. Мислех, че искам живота ни, но не го искам“, казал Дейвис. „Все едно някой е превключил ключ. Приключих“.

„Можеш да задържиш къщата в Мартас Винярд и апартамента в Ню Йорк. Можеш да имаш попечителството над децата. Не го искам. Не искам нищо от това“, добавил той.

Бърдън твърди, че така и не получила задоволително обяснение от Дейвис защо бракът им от 21 години е приключил толкова внезапно, след което той спрял да отговаря на обажданията ѝ.

„Ще отговарям, когато аз искам. Ще говоря, когато аз искам. Аз ще решавам кога“, написал ѝ Дейвис в съобщение.

Семейството на Дейвис, след като първоначално поддържало контакт с Бърдън, също внезапно прекъснало връзка с нея, заявявайки, че трябва да подкрепят него, според мемоарите.

Днес, почти пет години по-късно, Бърдън твърди, че Дейвис вижда трите им деца само от време на време - за вечери или тенис мачове - но не участва активно в съвместното им отглеждане.

„От деня, в който си тръгна, не е имало предаване на деца или общи ваканции“, пише Бърдън, като добавя, че не знае дали Дейвис все още е с любовницата си или дали е имал и други афери по време на брака им.

Дейвис не е отговорил на запитванията за коментар, изпратени от The Post.