Мегаземетресение: Защо следващият трус в Япония може да е катастрофален

Я пония засилва подготовката си за земетресения след внезапния скок на сеизмичната активност на островите Токара, където през последните единадесет дни са регистрирани над 900 труса. Японската метеорологична агенция потвърди земетресение с магнитуд 5,5 в сряда. Въпреки че не е причинило големи щети, самата честота на трусовете засили общественото безпокойство и поднови страховете от по-голямо бедствие.

В центъра на националното безпокойство е Нанкайската падина,

800-километров разлом край югоизточното крайбрежие на Япония, където се сливат две тектонични плочи. В исторически план този регион произвежда масивни земетресения на всеки 100 до 200 години.

🚨HEAVY SEISMIC ACTIVITY NEAR JAPAN🇯🇵

Over 900 earthquakes the past few days.

Many of them small tremors but we cant ignore the 📈 20 earthquakes of 5.0 magnitude or higher. A 5.5 magnitude earthquake has rattled off the southern coast of Japan 🇯🇵 this morning.

The earthquakes… pic.twitter.com/JQHr5cSoS1