Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Ж ена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Службата за извънредни ситуации на Украйна в приложението Telegram.

Тялото на жената беше открито на петия етаж на жилищна сграда.

"Днепър: една жертва, десет ранени, в това число две деца, в резултат от масирана руска атака", гласи изявлението.

Отбелязва се, че по време на операциите на спешните служби са спасени 28 души, сред които 5 деца.

Междувременно в Печерски район на Киев избухна пожар вследствие на руско нападение срещу украинската столица, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Руските сили нанесоха и ракетен удар в покрайнините на втория по големина град в Украйна - Харков, информира Укринформ, цитирайки началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в Telegram.

По-рано министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук съобщи, че Русия е извършила мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ, причинявайки спиране на електроподаването в няколко области, предаде Франс прес.

"Врагът още веднъж извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система. По тази причина са въведени аварийни прекъсвания на електроподаването в няколко региона", написа тя във Facebook.

Късно снощи един човек бе убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна. Атакуван е автомобил между селата Зелени Гай и Гуляйполе, съобщи областният управител Иван Федоров. Убит е 69-годишен мъж, а 67-годишна жена е била ранена.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения. Нанесени са щети на енергийна инфраструктура, написа в Telegram областният управител Олег Кипер.