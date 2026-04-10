Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

К ралят на Камбоджа Нородом Сиамони обяви днес, че страда от рак на простатата и ще се лекува в болница в Пекин, където му е била поставена диагнозата, предаде Франс прес.

"Лекарите ме помолиха да остана в болницата, за да продължа лечението и да се погрижат за здравето ми в продължение на един до два месеца", посочи 72-годишният монарх в изявление за обществеността.

April 10, 2026

Той замина за Китай в края на февруари, за да се подложи на медицински прегледи.

Крал Сиамони се смята за фигура с чисто церемониални функции в тази югоизточна азиатска страна, но е много уважаван от камбоджанците.

Той се възкачи на трона през 2004 г. след абдикацията на баща си, Нородом Сианук, който също страдаше от рак.

По-дискретен от баща си, Сиамони е бил преподавател по класически танци през 80-те и 90-те години на миналия век в Париж и посланик на страната си в ЮНЕСКО.

Роден през 1953 г. – годината на независимостта на Камбоджа от Франция – от шестата съпруга на Сианук, Монинеат, той дължи името си на съчетанието от първите две срички от имената на родителите си, посочва АФП.