Китай обмисля забрана на дрехи, които "накърняват чувствата" на нацията

К итайският законодателен орган предложи промени в закон, който, ако бъде одобрен, ще позволи на властите да глобяват и задържат хора, които носят дрехи, "които накърняват чувствата на нацията", което предизвика нови опасения относно свободата на изразяване в страната, пише CNN .

Постоянният комитет на Националния народен конгрес, който представи предложението на своя уебсайт по-рано този месец, се стреми да забрани облеклата и символите, които се считат за "вредни за духа на китайската нация" - формулировка, често използвана за обозначаване на патриотизма или липсата на такъв.

Формулировката на проектоизменението напомня на езика, използван от Пекин за ограничаване на свободата на словото в страната или за отвръщане на удара срещу предполагаеми обиди от страна на чужди държави и предприятия.

То следва поредица от мерки за ограничаване на личния стил през последните години, включително разпоредби за излъчване, целящи да забранят на артисти с "женствен стил" да участват в предавания, и продължаваща борба с татуировките.

China’s legislature has proposed changes to a law that if approved would allow authorities to fine and detain people who wear clothes that "hurt the nation’s feelings"https://t.co/WUU8pQkpod