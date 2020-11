Какво може да се очаква от Байдън в Близкия изток

В се още е рано да се прецени каква би била политиката на Джо Байдън като президент на САЩ в Близкия изток. Все пак, могат да бъдат посочени няколко основни точки, които се очакват от демократа. Международните наблюдатели очакват администрацията на Байдън да направи промени в американската политика в Близкия изток, но не генерално. Основната причина за това е сдържаността на обществеността в подкрепата за военни намеси на Вашингтон или изразходването на значителни дипломатически и икономически ресурси в региона.

Трябва да се започне с това, че Близкият изток не представляваше основен фактор по време на предизборните кампании или дебатите между опонентите, и администрацията на Байдън не се разглежда като получила публичен мандат за някакви конкретни политически алтернативи в тази част на света. По време на президентската кампания имаше малко дискусии относно изтеглянето на американските сили от Ирак и Афганистан от администрацията на Тръмп, което предполага, че Байдън едва ли ще промени значително решенията за прекратяване на участието на САЩ в тези държави. В същото време, има сериозен консенсус за продължаване на антитерористичните операции срещу „Ислямска държава“ и Ал Кайда – мисии, които изискват разполагането на поне някакви американски сили в региона.

Сигурно предположение е, че Байдън вероятно ще измести някои политики на Тръмп обратно към онези, прилагани от администрацията на Обама, особено в случая с Иран. Новоизбраният президент публикува коментар на 13 септември, в който изразява намерението си да се върне към многостранното ядрено споразумение за Иран, сключено от Обама през 2015, но отменено едностранно от Тръмп три години по-късно. Това ще наложи отменянето на всички санкции, наложени от Тръмп в последствие. Вероятно Техеран ще поиска Байдън да отмени вкарването на Революционната гвардия и Централната банка на Иран в „черния списък“ на страни, личности и организации, заподозрени в извършването и подпомагането на терористична дейност.

От друга страна, Иран отговори на санкциите на Тръмп с нарушаване на ядрените си ангажименти по сделката. Това може да изисква сложно предоговаряне преди САЩ да възобновят участието си в споразумението. Няма все още сигнали, че администрацията на Байдън ще прекрати усилията на Вашингтон за възпиране на Иран в Персийския залив или дали ще се противопостави на интервенциите на Техеран в Сирия, Ливан, Йемен и Ирак. Байдън също така заяви, че ще държи Техеран отговорен за намесата му по време на изборите в САЩ тази година – очаква се да се разбере какви стъпки ще предприеме 46-ят президент.

