"Можеше да осветява площ с размерите на футболен стадион": Как Русия изстреля гигантско космическо огледало през 1993 г

С мелите опити на Владимир Сиромятников да освети Сибир с космическо огледало привлякоха световното внимание през 1993г.

На пръв поглед идеята звучи като сюжет от филм за Джеймс Бонд: изстрелване на гигантско огледало в орбита, което да впрегне слънчевите лъчи и да ги пренасочи към определена цел на Земята. И все пак именно това се опита да направи руската космическа агенция Роскосмос с проекта Знамя (от руски – „знаме“) на 4 февруари 1993 г.

Въпреки футуристичния си характер, целта на проекта далеч не беше зловеща. Както водещата Кейт Белингам обясни по BBC Tomorrow’s World преди старта на Знамя, той е създаден „да освети арктическите градове в Сибир през тъмните зимни месеци“. По същество той трябваше да „включи“ Слънцето за полярните региони на Русия след залеза.

Макар и иновативна, идеята за използване на огледала в космоса за отразяване на слънчева светлина върху земната повърхност не е нова. Още през 1923 г. германският ракетен пионер Херман Оберт я представя в книгата си "Ракетата в планетарното пространство". Въпреки че докторската му дисертация по тази тема била отхвърлена от Хайделбергския университет като „твърде неправдоподобна“, самостоятелно публикуваното му изследване доказвало математически как една ракета може да напусне земната орбита.

Сред идеите, изложени в книгата, била и концепцията за мрежа от колосални, регулируеми вдлъбнати огледала, които могат да пренасочват слънчевата светлина към определени точки на Земята. Оберт предполагал, че подобно осветление може да предотвратява бедствия – например да помогне за откриването на айсберги и по този начин да предотврати трагедии като потъването на Титаник през 1912 г. Освен това той спекулирал, че космическите огледала могат да разтопяват ледени блокове, разчиствайки морски пътища, или дори да влияят на метеорологичните условия на планетата.

През Втората световна война идеята за космическо огледало била възприета отново – този път с далеч по-зловеща цел. В германския изследователски център за оръжия в Хилерслебен учени разработвали проект за ужасяващо орбитално оръжие, наречено Sonnengewehr („Слънчево оръдие“). Според доклад на списание Time от 1945 г. заловени германски учени разказали на американските служби, че оръжието било замислено да пренасочва слънчевата светлина, за да предизвиква пожари в градове или да изварява езера. Макар че американските следователи били скептични, германските инженери вярвали, че технологията може да бъде реализирана в рамките на 50 години.

