Изненадваща визита на канадския премиер Джъстин Трюдо в Украйна

К анадският премиер Джъстин Трюдо направи изненадващо посещение в Украйна в разгара на водената от Русия там война, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Днес съм в Украйна с Кристия Фрийлънд

(бел. р. - вицепремиер на Канада) и Мелани Жоли (бел. р. - министър на външните работи на Канада). Тук сме, за да покажем подкрепата си за Украйна и нейния народ. Нашето послание до президента Зеленски и украинците е това: Канада винаги ще стои рамо до рамо с Украйна", написа в Twitter Трюдо.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit.