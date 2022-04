Изненадващо посещение на Борис Джонсън в Киев

Б ританският премиер Борис Джонсън, който посети изненадващо Украйна, и украинският президент Володимир Зеленски се разходиха заедно по улиците на Киев, където много квартали бяха бомбардирани от Русия, съобщи пресслужбата на президентството, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Във видеоматериал, разпространен от президентството,

се вижда как двамата мъже, очевидно без средства за индивидуална защита, се разхождат в квартала, където се намира президентската администрация.

Заобиколени от тежковъоръжени украински войници,

двамата стигнаха и до ул. „Хрешчатик“, главната пътна артерия на Киев, където поздравяваха малцината срещнати хора.

Случаен минувач, видимо развълнуван да види британския премиер, му благодари за военната помощ на Лондон и каза, че украинците много се нуждаят от британската подкрепа.

Искаме да продължаваме да подкрепяме украинския народ колкото е необходимо, каза Джонсън.

След това Джонсън и Зеленски отидоха на Майдана - Площад на независимостта, където от края на 2013 г. се провеждаха големи проевропейски демонстрации. През февруари 2014 г. те доведоха до падането на проруския президент, което беше източник на руско-украинския конфликт, посочва АФП.

Визитата на Джонсън не беше обявена. Това беше първото посещение на лидер от Г-7 от началото на руската инвазия.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V