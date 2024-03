"От изцеление към ужас": "Синанон" - рехабилитационната програма или религиозна секта (ВИДЕО/СНИМКИ)

П реди да съществуват организации, които да помагат на хората с наркотична зависимост, обстановката за хората с такива проблеми е била сурова и безмилостна. В края на 50-те години на миналия век Чарлз Дедерих имал желанието да промени това.

Дедерих - който открито заявява, че е член на "Анонимните алкохолици" - иска да създаде подобна програма, която да помага и на хората с наркотична зависимост. През 1958 г. той основава организацията "Синанон" в Санта Моника, Калифорния.

Организацията започва като програма за рехабилитация, но се превръща в религиозно движение, известно като "Църквата на Синанон", което в някои отношения значително изпреварва времето си. Дедерих и църквата насърчават расовото и класовото равенство и интегрираното общество сред членовете. Но с разрастването на "Синанон" нараства и властта на Дедерих.

В крайна сметка Дедерих събира повече от 1000 последователи и започва да контролира поведението на хората, като налага вазектомии, аборти и разводи, насърчава жените да си бръснат главите, както и телесните наказания и насилието.

Предстоящата документална поредица на HBO "The Synanon Fix" включва архивни кадри на движението "Синанон" и интервюта с повече от дузина бивши членове, включително дъщерята на Дедерих.

Изпълнителните продуценти на "Synanon Fix" Рори Кенеди и Марк Бейли казват пред People, че вярват, че Дедерих е бил "абсолютно искрен" за целите на "Синанон". Той се е натъкнал на революционен начин за лечение на наркозависими и е изградил организация, която скоро се е превърнала в общност, около тази цел.

