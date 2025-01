Причината за фаталната катастрофа с хеликоптер, при която загина собственикът на Лестър Сити, е установена

П ри катастрофата с хеликоптер, при която загинаха петима души на стадион „Кинг Пауър“ в Лестър, е станала злополука, установи днес следствието.

Хеликоптерната катастрофа, при която трагично загинаха собственикът на Лестър Сити Вичай Сриваддханапрабха и още четирима души пред стадиона „Кинг Пауър“ на клуба от Висшата лига, е била случайна, заяви съдебното жури.

In a statement, Barrister Philip Shepherd KC said the causes of the crash "can be traced back to fundamental design errors and the failure to mitigate known risks."https://t.co/QdjrtdpZeX pic.twitter.com/HbuchpTSMG