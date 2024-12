Висш руски служител потвърди: Асад е в Русия

С валеният от власт сирийски президент Башар Асад е в Русия, потвърди руският заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Франс прес.

"Президентът Асад е в Русия", каза Рябков в излъчено днес интервю за американската телевизия Ен Би Си.

В неделя руски новинарски агенции съобщиха, позовавайки се на източник от Кремъл, че Башар Асад, руски съюзник, и семейството му са в Москва, след като са напуснали Сирия след светкавичната офанзива на бунтовнически групи, водени от радикални ислямисти, които влязоха в Дамаск през нощта на събота срещу неделя. Вчера обаче руското президентство отказа да потвърди присъствието на Асад в страната, обобщава АФП.

През 2015 г. Русия се намеси военно в подкрепа на Башар Асад в Сирия, където войната започна през 2011 г. с брутално потушаване на продемократични протести.

