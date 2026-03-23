Свят

Гърция купува система за ПВО и ще модернизира изтребителите F-16

Атина очаква и ракетните системи за новия отбранителен купол „Щитът на Ахил“

23 март 2026, 17:04
Източник: iStock

П равителственият съвет по външна политика и отбрана на Гърция одобри закупуването на система за противовъздушна отбрана и модернизацията на изтребители F-16. Това съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас.

Гърция вече води преговори с Израел за доставка на значителна част от ракетните системи за новия отбранителен купол, наречен „Щитът на Ахил“.

„Съветът одобри и модернизацията на четири фрегати тип MEKO 200 и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C-27J „Спартан“, заяви Дендиас. Решението включва и продължаване на изграждането на инфраструктурата за самолетите F-35, като първият от тях се очаква да пристигне през 2028 г., съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Според информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ в програмите за модернизация ще има 25 процента участие на гръцката отбранителна индустрия.

Източник: Иван Лазаров, кореспондент на БТА в Атина    
F35 Гърция Отбрана Модернизация Противовъздушна отбрана Щитът на Ахил Гръцка отбранителна индустрия
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

