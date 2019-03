Н ад 70 години след края на Втората световна война една от най-богатите фамилии в Германия призна за връзките с режима на Адолф Хитлер.

Говорителят на семейство Рейман – Петер Харф, заяви пред в.“Билд ам Зонтаг“, че фамилията планира да дари 10 милиона евро за благотворителност, след като научила за „тъмното минало“ а своите предшественици с нацистите и за използвания от компанията принудителен труд на каторжници по време на войната.

„Рейман старши и Рейман младши са виновни. Двамата предприемачи, който вече са покойници, е трябвало да отидат в затвора“, обяви Харф. Алберт Рейман старши умира през 1954 година, а синът му – през 1984 година. Семейната им компания - „JAB Holding“, днес е огромен конгломерат, който притежава множество марки от „Clearasil“ до „Calgon“. Богатството на германската фамилия се оценява на 33 милиарда евро, като семейство Рейман е второто най-богато в Германия.

Харф споделя, че фамилията започва да проучва тъмното си минало през 2000-та година и през 2014-та решава да натовари историк със задачата да направи цялостно и задълбочено изследване на връзките на предците им с нацистите.

Плановете на семейство Рейман били да оповестят публично миналото си, когато книгата на Пол Еркер от Университета в Мюнхен, бъде завършена и публикувана, посочва Харф.

Историкът намерил писма и архивни документи, в които ясно се посочва, че Рейман старши е бил съвсем доброволен поддръжник на Хитлеровия режим от началото на 1931 година. 10 години по-късно компанията му е обявена за „изключително важна“ по време на войната, тъй като е произвеждала оръжия за Вермахта. През 1943 година в компанията са работели 175 каторжници, които са били надзиравани от човек, известен с особената си жестокост спрямо работниците.

Харф посочва, че едва ли има подходяща компенсация, която може да бъде предоставена за страданията на тези хора. „Но се замислихме какво можем да предприемем сега“, заявява той и допълва:“Искаме да направим повече и ще дарим 10 милиона евро на подходящи благотворителни организации.“

Много от водещите германски компании през последните десетилетия се изправиха пред миналата си история, свързана с Третия Райх. Сред тях е „Volkswagen“, който е използвал военнопленници и хора от концентрационните лагери във фабриките си по време на войната.

През 1938 година самият Хитлер прави първа копка на първата фабрика на „Volkswagen“ във Волфсбург в Северна Германия, където и до момента се намира централата на производителя на най-достъпната германска кола.

Reimann family firm reveals Nazi slave past in Germanyhttps://t.co/vjU2YvRgeg

JAB Holding, their investment firm has major stakes in various consumer brands including Keurig Dr Pepper beverages, Coty Inc beauty products, Jacobs Douwe Egberts coffee & Pret A Manger sandwich chain