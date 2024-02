Филмът на Netflix за Александър Велики предизвика скандал в Гърция

Г ръцкият министър на културата Лина Мендони разкритикува сериала на Netflix за Александър Велики. Мендони определи продукцията като „изключително некачествена“, а съдържанието като „изпълнено с исторически неточности".

Коментарите на Мендони за "Александър: The Making of a God" дойдоха в разгара на скандала, предизвикан от представянето на романтичната връзка между Александър Велики и неговия довереник и приятел Хефестион. В статия в "Елефтерос типос" предаването е наречено "изопачаване на истината" и е обвинен филмът "Александър" на Оливър Стоун от 2004 г., че е започнал "пропагандна кампания за хомосексуалността на Александър", съобщи „Гардиън“.

