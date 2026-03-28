"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

М еждународната кредитна агенция „Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на ниво „BBB+“ със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната. В същото време от агенцията отбелязват, че честите избори и нестабилните коалиционни управления през последните години забавят напредъка по структурните реформи.

Според оценката на „Фич“ доходът на човек от населението ще остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг, ако се запазят настоящите темпове на икономически растеж.

Стабилната перспектива отразява очакванията, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да доведат до значителни макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават ключова силна страна на страната въпреки увеличението на дефицита по текущата сметка.

Като рискове за евентуално понижение на рейтинга се посочват натрупване на макроикономически дисбаланси, забавяне на икономическия растеж и възможно увеличение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт.

Възможно повишение на рейтинга би могло да бъде постигнато при устойчиво подобрение на политическата стабилност и институционалния капацитет, както и при по-висок икономически растеж и намаляване на дисбалансите, включително чрез ефективно усвояване на европейски средства.

През юли 2025 г. „Фич“ и „Стандард енд Пуърс“ (Standard & Poor’s) повишиха кредитния рейтинг на България с една степен до „BBB+“, като ключов фактор беше решението на Съвета на ЕС за присъединяване на страната към еврозоната от 1 януари 2026 година