"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

28 март 2026, 15:18
М еждународната кредитна агенция „Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на ниво „BBB+“ със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите. 

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната. В същото време от агенцията отбелязват, че честите избори и нестабилните коалиционни управления през последните години забавят напредъка по структурните реформи.

Според оценката на „Фич“ доходът на човек от населението ще остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг, ако се запазят настоящите темпове на икономически растеж.  

Стабилната перспектива отразява очакванията, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да доведат до значителни макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават ключова силна страна на страната въпреки увеличението на дефицита по текущата сметка.

Като рискове за евентуално понижение на рейтинга се посочват натрупване на макроикономически дисбаланси, забавяне на икономическия растеж и възможно увеличение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт.

Възможно повишение на рейтинга би могло да бъде постигнато при устойчиво подобрение на политическата стабилност и институционалния капацитет, както и при по-висок икономически растеж и намаляване на дисбалансите, включително чрез ефективно усвояване на европейски средства.

През юли 2025 г. „Фич“ и „Стандард енд Пуърс“ (Standard & Poor’s) повишиха кредитния рейтинг на България с една степен до „BBB+“, като ключов фактор беше решението на Съвета на ЕС за присъединяване на страната към еврозоната от 1 януари 2026 година 

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

carmarket.bg
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 9 часа
Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Преди 9 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 9 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 9 часа
Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 34 минути

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 1 час

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 2 часа

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Любопитно Преди 2 часа

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%

България Преди 2 часа

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

България Преди 3 часа

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

Свят Преди 4 часа

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Свят Преди 4 часа

Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро“

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува поведението на Доналд Тръмп, като го определи като „огромна ескалация“

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Свят Преди 5 часа

Засега няма данни за пострадали

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

България Преди 6 часа

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

Android 17 въвежда нови изживявания

Технологии Преди 6 часа

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред

България Преди 6 часа

Това би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро, посочи министърът на енергетиката

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал

България Преди 6 часа

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч.

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

България Преди 6 часа

Работа от вкъщи VS. споделено пътуване

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове

Парламентарни избори Преди 7 часа

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Домашен уют и забавление: Как да се насладим на дъждовните дни?

Edna.bg

Дъщерята на Маравиля с първи „Икар“. Народният театър с пет статуетки

Edna.bg

НА ЖИВО: Хърватия U19 – България U19, съставите

Gong.bg

Сняг отложи мач в Трета лига

Gong.bg

Обявиха броя и местата на секциите в чужбина

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в част от Северна България в неделя

Nova.bg