КНДР: Нашите ядрени оръжия не са разменна монета

П хенян заяви, че ядрените му оръжия не могат да бъдат предмет на преговори и че те са предназначени за борба срещу враговете на севернокорейския народ и за гарантирането на световния мир, предаде Ройтерс.

Изявлението бе разпространено от севернокорейската държавна медия КЦТА, след като по-рано в петък американският президент Доналд Тръмп прие японския премиер Шеригу Ишиба в Белия дом. Двамата лидери потвърдиха ангажимента си да работят за прекратяването на програмата на Пхенян за ядрени оръжия.

North Korea:



▪️Our nuclear weapons are not "bargaining tools".



▪️Our aim is to fight against "enemies" and those who threaten world peace. pic.twitter.com/McHZIEAW8N