Полша призова САЩ да разположат ядрени оръжия в страната

П резидентът на Полша Анджей Дуда призова САЩ да разположат ядрени бойни глави на територията на страната му с цел за възпиране на евентуална руска агресия, предаде Ройтерс, позовавайки се на британския в. "Файненшъл таймс“.

Според изданието Дуда е обсъдил това наскоро със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и Русия - Кийт Келог.

