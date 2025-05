Кой ще оглави "Хамас" след Синуар?

Р ъководството на "Хамас" в Ивицата Газа остава неясно, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че фактическият лидер Мохамад Синуар е бил елиминиран при целенасочен въздушен удар – въпреки че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са потвърдили официално ликвидирането му, а "Хамас" не е излязъл с изявление, предава Newsweek .

Това се случва след убийството на брата на Мохамад Синуар – Яхя Синуар – от израелските сили миналата година. И двамата бяха основни архитекти на военната кампания на "Хамас".

Who Will Lead Hamas After Sinwar? Israel Eyes Next Targets https://t.co/3bbfxmJyhS