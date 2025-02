Правителството на САЩ е спряло уволненията на служители, работещи по програмите за ядрени оръжия

А дминистрацията на Доналд Тръмп е спряла уволненията на стотици федерални служители, натоварени да работят по програмите за ядрени оръжия на САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на трима американски представители.

Те разказват, че 350 служители от Националната администрация за ядрена сигурност са били внезапно уволнени късно в четвъртък, като някои от тях са загубили достъп до електронната си поща и до офисите си, преди да научат, че са уволнени.

Тръмп за Пентагона: Ще открием злоупотреби и измами за милиарди

Сред най-тежко засегнатите от съкращенията е бил заводът „Пантекс“ близо до Амарило, Тексас, в който са били съкратени около 30 % от служителите. Там работниците сглобяват ядрени бойни глави.

Късно вечерта в петък изпълняващата длъжността директор Националната администрация за ядрена сигурност Тереза Робинс обаче издаде меморандум, с който отмени уволненията на всички, с изключение на 28 души.

BREAKING: The Trump administration has halted the firings of hundreds of federal employees who were tasked with working on the nation’s nuclear weapons programs



One of the hardest hit offices was the Pantex Plant near Amarillo, Texas, which saw about 30% of the cuts. Those… pic.twitter.com/W0qu0bku4N