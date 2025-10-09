Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Б ележка, написана от държавния секретар Марко Рубио до президента Доналд Тръмп, хвърля светлина върху това как функционират нещата в Белия дом — особено що се отнася до присъствието на Тръмп в социалните мрежи.
На 8 октомври, сряда, 79-годишният Тръмп проведе среща с консервативни лидери на мнение и представители на медиите, когато Рубио привлече вниманието му с дискретен жест. Според Associated Press, двамата са провели кратък личен разговор.
Photos show Marco Rubio’s urgent note to Trump before Mideast peace deal announcement https://t.co/6iTGX0xM1S pic.twitter.com/538T8kz4UW— New York Post (@nypost) October 9, 2025
Рубио му подаде бележка с напомняне, че трябва да „одобри“ публикация в социалните мрежи — знак, че Тръмп вероятно не е автор на поста. Снимка, заснета от AP, показва увеличен кадър на съобщението, в което се чете:
„Трябва скоро да одобрите публикация в Truth Social, за да можете първо да обявите сделката.“
Бележката се отнасяла до мирното споразумение, по което Тръмп помага за постигането на договореност между Израел и "Хамас". Според CNN, израелският премиер Бенямин Нетаняху и лидерите на "Хамас" — групировката, управляваща Газа и определена от Държавния департамент на САЩ като терористична организация — са постигнали предварително споразумение за първата стъпка към прекратяване на дългогодишния конфликт.
По време на срещата Тръмп обяви пред присъстващите, че има „добри новини“.
Donald Trump Given Urgent Note from Marco Rubio and Zoomed-in View Exposes ‘Truth’ About Trump’s Social Media https://t.co/Bcyel0Fvfu— People (@people) October 9, 2025
„Току-що получих бележка от държавния секретар, в която се казва, че сме много близо до споразумение за Близкия изток и че ще се нуждаят от мен доста бързо,“ каза Тръмп пред Associated Press. „Ще отговорим на още няколко въпроса.“
Изданието уточнява, че срещата продължила още около десет минути, преди Тръмп да обяви, че трябва да „се опита да реши някои проблеми в Близкия изток“.
Той допълнил с усмивка: „Въпреки че съм много добре представен от нашия държавен секретар. Той вероятно би се справил дори по-добре от мен — но кой знае.“
A zoomed-in shot at the note handed to US President Donald Trump by Secretary of State Marco Rubio appears to read: “Very close... You need to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/VWVsV5QJp6— The New Region (@thenewregion) October 8, 2025
„Не искаме да поемаме никакви рискове. Така че ще го направим,“ добавил Тръмп пред присъстващите.
По-късно екипът на Тръмп публикувал съобщението в Truth Social в 18:51 ч. местно време — около два часа след края на срещата. В публикацията се казва:
„Много съм горд да обявя, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза на нашия мирен план. Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия — като първи стъпки към силен, траен и вечен мир.“
Изявлението продължава:
„Всички страни ще бъдат третирани справедливо! Това е ВЕЛИКОЛЕПЕН ден за арабския и мюсюлманския свят, за Израел, всички съседни държави и за Съединените американски щати. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАГОСЛОВЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!“
NOW 🔴— Open Source Intel (@Osint613) October 8, 2025
President Trump read a note handed to him by Marco Rubio, stating, “I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly.” pic.twitter.com/YLVYn2qEvQ
Споразумението, което трябва да бъде одобрено от израелския кабинет по сигурността, преди да стане официално, се фокусира върху освобождаването на заложници, взети от "Хамас" по време на нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщава CNN. В замяна Израел ще освободи палестински затворници.
Тръмп участва активно в посредничеството по сделката и изрази твърда позиция срещу "Хамас":
„Хамас е безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток от много години! Те са убивали (и правили живота непоносимо нещастен), кулминирайки с КЛАНЕТО на 7 октомври в Израел — бебета, жени, деца, възрастни хора и много млади мъже и жени, момчета и момичета, готвещи се да празнуват бъдещия си живот заедно,“ написа той в Truth Social.
Тръмп добави, че на групировката е даден „последен шанс“:
„Великите, могъщи и много богати нации от Близкия изток и съседните региони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха — с подкрепата на Израел — за МИР в Близкия изток след 3000 години. ТАЗИ СДЕЛКА СПАСЯВА ЖИВОТА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ БОЕЦИ НА ХАМАС!“
И заключава категорично: „Ако това ПОСЛЕДНО споразумение не бъде постигнато, срещу Хамас ще се разрази АДА, какъвто никой досега не е виждал. В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЩЕ ИМА МИР — ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“