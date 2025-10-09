Свят

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

9 октомври 2025, 20:11
Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп
Източник: Getty Images

Б ележка, написана от държавния секретар Марко Рубио до президента Доналд Тръмп, хвърля светлина върху това как функционират нещата в Белия дом — особено що се отнася до присъствието на Тръмп в социалните мрежи.

На 8 октомври, сряда, 79-годишният Тръмп проведе среща с консервативни лидери на мнение и представители на медиите, когато Рубио привлече вниманието му с дискретен жест. Според Associated Press, двамата са провели кратък личен разговор.

Рубио му подаде бележка с напомняне, че трябва да „одобри“ публикация в социалните мрежи — знак, че Тръмп вероятно не е автор на поста. Снимка, заснета от AP, показва увеличен кадър на съобщението, в което се чете:

„Трябва скоро да одобрите публикация в Truth Social, за да можете първо да обявите сделката.“

Бележката се отнасяла до мирното споразумение, по което Тръмп помага за постигането на договореност между Израел и "Хамас". Според CNN, израелският премиер Бенямин Нетаняху и лидерите на "Хамас" — групировката, управляваща Газа и определена от Държавния департамент на САЩ като терористична организация — са постигнали предварително споразумение за първата стъпка към прекратяване на дългогодишния конфликт.

По време на срещата Тръмп обяви пред присъстващите, че има „добри новини“.

„Току-що получих бележка от държавния секретар, в която се казва, че сме много близо до споразумение за Близкия изток и че ще се нуждаят от мен доста бързо,“ каза Тръмп пред Associated Press. „Ще отговорим на още няколко въпроса.“

Изданието уточнява, че срещата продължила още около десет минути, преди Тръмп да обяви, че трябва да „се опита да реши някои проблеми в Близкия изток“.

Той допълнил с усмивка: „Въпреки че съм много добре представен от нашия държавен секретар. Той вероятно би се справил дори по-добре от мен — но кой знае.“

„Не искаме да поемаме никакви рискове. Така че ще го направим,“ добавил Тръмп пред присъстващите.

По-късно екипът на Тръмп публикувал съобщението в Truth Social в 18:51 ч. местно време — около два часа след края на срещата. В публикацията се казва:

„Много съм горд да обявя, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза на нашия мирен план. Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия — като първи стъпки към силен, траен и вечен мир.“

Изявлението продължава:

„Всички страни ще бъдат третирани справедливо! Това е ВЕЛИКОЛЕПЕН ден за арабския и мюсюлманския свят, за Израел, всички съседни държави и за Съединените американски щати. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАГОСЛОВЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!“

Споразумението, което трябва да бъде одобрено от израелския кабинет по сигурността, преди да стане официално, се фокусира върху освобождаването на заложници, взети от "Хамас" по време на нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщава CNN. В замяна Израел ще освободи палестински затворници.

Тръмп участва активно в посредничеството по сделката и изрази твърда позиция срещу "Хамас":

„Хамас е безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток от много години! Те са убивали (и правили живота непоносимо нещастен), кулминирайки с КЛАНЕТО на 7 октомври в Израел — бебета, жени, деца, възрастни хора и много млади мъже и жени, момчета и момичета, готвещи се да празнуват бъдещия си живот заедно,“ написа той в Truth Social.

Източник: Getty Images

Тръмп добави, че на групировката е даден „последен шанс“:

„Великите, могъщи и много богати нации от Близкия изток и съседните региони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха — с подкрепата на Израел — за МИР в Близкия изток след 3000 години. ТАЗИ СДЕЛКА СПАСЯВА ЖИВОТА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ БОЕЦИ НА ХАМАС!“

И заключава категорично: „Ако това ПОСЛЕДНО споразумение не бъде постигнато, срещу Хамас ще се разрази АДА, какъвто никой досега не е виждал. В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЩЕ ИМА МИР — ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

Източник: people.com    
Доналд Тръмп Израел Хамас Мирно споразумение Близък изток Заложници Газа Truth Social
Последвайте ни

По темата

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 1 час

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

България Преди 2 часа

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 3 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

България Преди 3 часа

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 4 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 4 часа

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 4 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 4 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 4 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 4 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 4 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

,

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Свят Преди 4 часа

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 4 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

България Преди 5 часа

Министърът на външните работи взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст

<p>Новият COVID вариант &bdquo;Франкенщайн&ldquo; и симптомите му</p>

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

България Преди 5 часа

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) към началото на септември новият вариант XFG вече представлява над 80% от новорегистрираните случаи на COVID-19 на континента

.

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 5 часа

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Локо Пд с двуразови тренировки

Gong.bg

Спортни новини на NOVA (09.10.2025)

Gong.bg

Обявиха бедствено положение в село Николово

Nova.bg

Имало ли е сеч в гората над Елените?

Nova.bg