ЕС приема оспорван закон за възстановяване на природата

Е вропейският съюз постигна съгласие в четвъртък да приеме оспорван закон за възстановяване на деградиралите природни екосистеми, спасявайки мерките, които някои законодатели се стремяха да отстранят, предаде Ройтерс

Преговарящите от страните от ЕС и Европейския парламент постигнаха споразумение късно вечерта в четвъртък, съобщи парламентът в в изявление.

Сега закона ще бъде представен на Европейския парламент и страните от ЕС за окончателно одобрение.

The European Union agreed on Thursday to pass a fiercely contested law to restore degraded natural ecosystems, salvaging measures some lawmakers had campaigned to kill off. https://t.co/H9rbYmvCdP

Законът ще изисква от страните да въведат мерки за възстановяване на природата, която обхваща 20% от сухоземните и морските територии на ЕС, до 2030 г. Целта е да се обърне тенденцията на намаляване на природните ресурси в Европа, 81% от които са в лошо състояние.

Сделката е компромис, постигнат след месеци на политически кампании, които разкриха дълбоки различия между държавите от ЕС и законодателите по отношение на екологичните мерки.

👉 #rewilding is a conservation and ecological restoration approach that seeks to restore natural #ecosystems. 🌲🌳



Would you like to know more about the #EuropeanUnion 's major engagements to protect #biodiversity? 🍃

Go check our website here: https://t.co/Jp0S2Xy02o ! pic.twitter.com/oSkEUaSWlq