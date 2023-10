"Необратими и дори катастрофални": Шестте основни риска за човечеството

"Необратими и дори катастрофални последици за хората и планетата" ще се окажат неизбежни, ако веднъж разрушените глобални екосистеми не могат да бъдат възстановени, се казва в новия доклад на Института за околна среда и човешка сигурност към Университета на ООН (UNU-EHS), цитиран от Deutsche Welle .

От изчезването на животински видове, през недостига на вода, до опасността от космическите отпадъци – съществуват редица ключови рискове, които заплашват бъдещето на света. Последиците биха могли да са необратими, ако човечеството не промени своята досегашна линия на развитие.

Критични точки за човечеството

"Чрез прекомерната експлоатация на водните ресурси, унищожението на природата и биоразнообразието, замърсяването - както на Земята, така и на космическото пространство - ние се приближаваме опасно близо до границата на няколко критични рискови точки", предупреждава Джек O'Конър, основен автор и водещ експерт на UNU.

До подобна ситуация се стига, когато една система вече не е в състояние да предпазва в достатъчна степен от рискове и да изпълнява дадени функции, се посочва в доклада. "Действията ни застрашават тези важни буферни механизми, от които ние сме извънредно зависими", коментира и Зита Себесвари, която също е сред авторите на доклада.

Екологичните бедствия от последните години - суши, наводнения и урагани - ясно са демонстрирали това, смята тя. В доклада са идентифицирани шест основни риска. Това са все по-голямото изчезване на биологични видове, изчерпването на подпочвените води, топенето на ледниците, космическите отпадъци, непоносимите горещини и загубата на икономическа сигурност.

I have to continue to champion biodiversity. Healthy ecosystems are fundamental in carbon sequestration and resilience. The destruction of nature is contributing to the destabilisation of the environment.



Изчезване на видове

Изчезването на конкретен животински или растителен вид води до последици и за другите видове. Тексаската костенурка например копае дупки, които се използват от повече от 350 други животински видове за скривалища, места за размножаване или като резервно убежище при екстремни температури. Ако костенурката изчезне, останалите видове също стават застрашени. Докладът предупреждава още, че ако дадена екосистема загуби няколко особено силно свързани помежду си видове, тя се срива.

With almost 1 million plant & animal species currently threatened with extinction, it is not “just” about the loss of a single species but of countless others.



🦦🕸️🚫🌏



@‌UNUEHS #InterconnectedRisks report identifies this as a #RiskTippingPoint.



Загуба на водни източници

Друг проблем е изчерпването на подпочвените води. От повече от половината големи вододайни региони в света се извлича повече вода, отколкото може да бъде възстановена по естествен път. Докладът предупреждава, че заради това водни източници могат да пресъхнат. Тази критична точка вече е била достигната в Саудитска Арабия.

Recent scientific research reveals that The Bering Sea is becoming warmer and one effect is the loss of snow crabs (est. 10 billion reduction in numbers) due to decreased nutrient sources in water pic.twitter.com/kkTKFZqqmY — George William (@GeorgeW78246413) October 20, 2023

Топене на ледници

Заради глобалното затопляне ледниците по света също се топят двойно по-бързо, отколкото през последните 20 години, се твърди в доклада. Това води до значителни последици за водоснабдяването в много региони, се отбелязва в доклада, което може да доведе и до дълги периоди на засушавания.

NEWS | SCIENCE | 🌊 Antarctica's melting glaciers could be losing ice faster than anticipated due to subglacial discharge, according to a groundbreaking study by UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography. This meltwater's effect on ice loss is not accounted for in… pic.twitter.com/CRWNtWuv4y — THE CONTENT FACTORY (@ainewsnetworks) October 29, 2023

Внимание - космически боклук!

Опасности дебнат и от Космоса. "Космосът има проблеми с отпадъците", се посочва в доклада на учените: "Това е така, защото нефункциониращите спътници биват оставяни в орбита около Земята". И тъй като тези тела се движи със скорост от над 25 000 км/час, дори и малко парче от космическия боклук него може да причини огромни щети при сблъсък. Заради това и Международната космическа станция, и спътниците, намиращи се в изправност, ще са принудени в бъдеще да правят редовни маневри, за да избягват подобни сблъсъци. А това крие рискове.

Непоносими горещини

Докладът посочва, че промените в климата ще причиняват непоносими горещини във все повече региони на света. В някои от тях вече са достигнати температури, при които хората трудно могат да работят и живеят на открито. А в бедните региони на света охлаждането с климатици и вентилатори е достъпно единствено за богатите.

Загуба на икономическа сигурност

Колкото по-тежки стават бедствията, толкова по-скъпи стават застраховките срещу тях, докато в един момент те се оказват и недостъпни. Това намалява икономическата сигурност на хората.

Докладът посочва, че решенията, които се прилагат днес, са съсредоточени върху това да се забави достигането на критичните точки, вместо върху същинското справяне с първопричините.

"Действията ни са ограничени само до настоящето", смята Зита Себесвари. "Твърде малко се мисли за бъдещите поколения." Авторите изброяват много възможни стъпки за подобрение на ситуацията, в която се намираме. Като цяло е необходимо повече да се зачита природата и нейното възстановяване, както и това тя да бъде възприемана като глобална система от взаимосвързани части, "в която ние, хората, сме само един малък елемент".