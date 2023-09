Мекотелите могат да се справят със стреса, причинен от климатичните промени

П роучване установи, че мекотелите могат да коригират своите физиологични функции, за да издържат на морските горещи вълни, съобщи агенция Синхуа.

Изследването, което беше публикувано от Университета на Южна Австралия в сътрудничество с Китайския университет в Хонконг, установи, че мидите – събирателното наименование на няколко семейства двучерупчести видове мекотели, са способни да се справят със стреса, причинен от промените в околната среда.

Според проучването мидите, които са били изложени на топлите океански температури в продължение на три седмици, са ускорили сърдечната си дейност и скоростта на пречистване (филтриране) на водата, които след това са се върнали към нормалните нива през първата седмица след края на горещата вълна.

Лора Фалкенбърг от Университета на Южна Австралия каза, че констатациите са добър знак за способността на мекотелите да оцелеят въпреки ефектите на глобалното затопляне.

„Очаквахме да наблюдаваме известно въздействие на повишената температура на океана върху техните жизнени показатели, включително нивата им на оцеляване, сърдечна и дихателна дейност, но за наша изненада те бяха изключително издръжливи – издържаха и се възстановиха след морската гореща вълна“, обясни тя. „Мидите имат ограничен брой стратегии за регулиране на телесната си температура, така че регулирането на пулса и на скоростта им на филтриране може да са основните начини, по които да могат да реагират.“

