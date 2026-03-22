Свят

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ

22 март 2026, 16:45
Източник: AP/БТА

Д евет души бяха извадени живи от развалините на двете сгради, които се срутиха днес по обяд след експлозия в централния истанбулски квартал „Фатих“, съобщи „Тюркийе тудей“.

Двама загинали и 11 ранени при взрив в Истанбул

Деветимата спасени са откарани в болница, като никой от тях не е в критично състояние, съобщиха властите.

Продължават усилията за намиране на още двама души, за които се смята, че са под отломките на сградите.

Силна експлозия разтърси Истанбул

Според местните власти най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ.

Кварталът, разположен в историческия център на Истанбул, е смятан за най-проблематичния район на града по отношение на безопасността на сградите. Повечето постройки в него са стари и не отговарят на съвременните стандарти, а почти 40 хиляди са смятани за особено опасни.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 21 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 23 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Свят Преди 2 часа

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Свят Преди 3 часа

Звездата разказа за ужаса и манипулациите, на които е била подложена

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 5 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Свят Преди 5 часа

"В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа", написа той в публикация в Трут Соушъл

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

Свят Преди 5 часа

Властите посочват, че след въпросните атентати са засилили белгийското разузнаване и мерките за борба с тероризма

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 6 часа

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 6 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 7 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 7 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 7 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 8 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 9 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

България Преди 9 часа

Румен Леонидов публикува емоционално послание за покойния

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

България Преди 9 часа

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 10 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Сексоложка обясни популярността на нов, необичаен фетиш

Edna.bg

Това ще са най-модерните бански през лято 2026

Edna.bg

Александра Начева: Постигнах това, за което дойдох в Торун

Gong.bg

Победителите от 27-ия кръг в Нашата игра

Gong.bg

Скок на цените на храните на едро у нас

Nova.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Nova.bg