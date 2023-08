Екшън в калифорнийски бар: Четирима убити, включително и стрелецът

В ъоръжен мъж застреля трима души и рани няколко други в бар в американския щат Калифорния, съобщи полицията, предаде АФП.

At least 3 dead and multiple wounded after mass shooting at California biker bar, police say https://t.co/HBLxwqT8Wy

Стрелецът също е загинал при инцидента след намесата на органите на реда.

"Потвърдено е, че на мястото на инцидента са починали 4 души, включително стрелецът", съобщи шерифът на окръг Ориндж в социалните мрежи. "Шест души са транспортирани в болници, като за 5 от тях се съобщава, че са с огнестрелни рани. По време на инцидента е възникнала стрелба с участието на офицер."

BREAKING: At least three people are dead — and several injured — after a shooting at a bar in Southern California, officials say. https://t.co/4xWEawFZ1F