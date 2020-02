ЕК е готова за новите преговори с Великобритания

Е вропейската комисия има готовност за нови преговори за бъдещите отношения с Великобритания. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Поставяме си най-високи цели в тези преговори", коментира тя пред Европейския парламент, цитирана от БТА.

Председателят на ЕК отбеляза, че британската страна е изразила готовност да сключи търговско споразумение, каквото ЕС има с Канада, или да работи по австралийския модел.

We say to our British friends: We are ready to discuss on all different models of trade agreement. But all these models have one thing in common: They all come not only with rights but also with obligations for both sides. #NewBeginnings 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/UOP78ASM6L