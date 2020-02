Всичко, което трябва да знаят българите след Brexit

В еликобритания напусна Европейския съюз – решение, за което България съжалява, но уважава. Въпреки това връзките на страните-членки от ЕС, включително на България, с Великобритания няма да бъдат нарушени", съобщиха от Министерството на външните работи.

От ведомството разпространиха и отговори на най-често задаваните въпроси от българските граждани по повод Brexit

Какво е Преходният период?

На 1 февруари 2020 г. започва т.нар. Преходен период, по време на който трябва да бъдат договорени съдържанието и параметрите на бъдещите отношения с Лондон. Той трябва да приключи на 31 декември 2020 г., но може да бъде удължен с до две години, ако за това има общо съгласие между ЕС и Великобритания.

Как ще пътувам до Обединеното кралство?

Правилата за пътуване остават непроменени в рамките на Преходния период. Гражданите на ЕС ще могат да влизат във Великобритания с лична карта или със задграничен паспорт.

DW: Великобритания отново ще похлопа на вратата на ЕС

Съветваме сънародниците ни да се снабдят с международен паспорт с биометрични данни, ако планират пътуване до Обединеното кралство след 1 януари 2021 г., тъй като тогава правилата може да бъдат променени.

Докога мога да подавам документи за Статут на уседналост във Великобритания?

Великобритания напуска ЕС, какво предстои

Срокът за подаване на документи за Статут на уседналост във Великобритания е до 30 юни 2021 г. Според последната официална статистика на МВР на Великобритания общият брой на подадените заявления от български граждани за получаване на Статут на уседналост/Временен статут на уседналост е 139 000. България е на първо място по брой кандидатствали по схемата спрямо размера на българската общност в Обединеното кралство.

България зае тези предни позиции още в самото начало на процеса, благодарение на интензивна разяснителна кампания, осъществена от МВнР и посолството ни в Лондон от края на 2018 г. и през цялата 2019 г. Мисията ни проведе срещи в над 30 града в Обединеното кралство, като поддържаше непрекъснат контакт с гражданите и им оказваше съдействие.

Мога ли да сключа договор за работа на място?

До края на Преходния период няма да има промени в правата на българските граждани във Великобритания, както и на британските граждани у нас. Условията и правилата за работа, търговия, бизнес, обучение, туризъм и др. до неговия край остават непроменени.

Ще важат ли европейските здравни карти?

Европейските здравни карти ще продължат да бъдат валидни до края на Преходния период.

Ще има ли роуминг на телефона?

Действащата в момента схема, позната като „Roam like at home”, може да продължи да бъде прилагана само, ако има сключени споразумения между българските и британските мобилни оператори.

Какви такси ще платя, ако тегля от банкомат с българската си банкова карта?

В рамките на Преходния период правилата за банкиране ще останат същите, както досега. По въпроса за таксите съветваме сънародниците ни да се обърнат към банката, с която работят, тъй като условията за теглене могат да се различават в зависимост от сключения договор.

Какво променя Brexit и какво не

По време на преходния период до края на годината Обединеното кралство ще продължи да се подчинява на правилата на ЕС и да плаща вноската си. Много неща ще останат същите, но ще има и някои промени. Ето и списъкът на "Би Би Cи" със седемте изменения и седемте области без промени.

1. Британските депутати в Европарламента губят мандатите си, в тази институцията вече няма да ги има 73-те депутати на Обединеното кралство

Това е така, защото с Брекзит кралството напуска всички политически институции на ЕС. В същото време през преходния период решенията на Европейския съд ще имат последната дума за юридическите спорове.

2. Кралството няма да участва повече в срещите на върха

Това важи и за премиера Борис Джонсън, който обаче може да бъде поканен на такива среща, като изрично пожелае това. Британските министри няма да присъстват на редовните срещи с европейските им колеги, които ще решават различни въпроси, включително и риболова, който е важен за кралството.

3. Нова търговия

Обединеното кралство ще може да започне преговори със страни по света за нови правила при закупуването и продажба на стоки и услуги. Докато белеше член на ЕС, Лондон не можеше да води официални търговски преговори със страни като САЩ и Австралия. Поддръжниците на Брекзит твърдят, че свободната търговия ще засили икономиката на Обединеното кралство.

ЕП ратифицира сделката за Brexit (Видео)

Предстоят и много дискусии с ЕС. Приемането на търговско споразумение между Великобритания и ЕС е основен приоритет, така че няма да са необходими допълнителни такси за стоки и други търговски бариери, когато преходът приключи. Ако обаче бъдат договорени търговски сделки, те няма да могат да стартират, преди приключването на преходния период не приключи.

4. Британските паспорти ще променят цвета си

Сините паспорти ще се върнат и това ще стане над 30 години, откакто те бяха заменени с паспорти с досегашния цвят бордо. Новите сини паспорти ще бъдат въведени до средата на годината. Съществуващите стари паспорти с виненочервения цвят ще останат валидни.

5. Монетите Brexit

Влизат в обръщение около 3 млн. възпоменателни монети от 50 пенса в честа на Брезит. На тях ще бъде изписана датата "31 януари", както и надписът: "Мир, просперитет и приятелство с всички народи".

Монетата бе посрещната със смесени чувства, някои противници на Brexit заявиха, че няма да я използват. Правителството планира да въведе подобна монета и на 31 октомври – първата датата, когато трябваше да се случи Brexit. Монетите обаче ще бъдат претопени и рециклирани, след като им изтече срокът.

6. Закрива се управлението за Brexit

Разпуска се екипът, който водеше преговорите с ЕС да условията по напускане на Великобритания, но който така и не изработи нито едно споразумение. Управлението за напускането на ЕС бе създадено през май 2016 т. от предишната премиера Тереза Мей. Екипът, който ще води предстоящите преговори с ЕС през преходния период, ще се намира на „Даунинг стрийт”, където заседава и правителството.

7. Германия няма да екстрадира своите граждани в кралството

Няма да е възможно заподозрени в престъпления лица да бъдат върнати във Великобритания, ако са избягали в Германия. Конституцията на Германия не позволява екстрадицията на нейните граждани, освен ако не е в друга държава от ЕС.

Не е ясно дали същите ограничения ще важат за други страни. Словения, например, казва, че ситуацията е сложна, докато Европейската комисия не успя да даде коментар.

Британското вътрешно министерство заяви, че европейската заповед за арест ще продължи да се прилага и през преходния период. (Това означава, че Германия ще може да екстрадира негермански граждани). В министерството смятат, че ако законите на дадена държава не позволяват екстрадиция в Обединеното кралство, съдебният процес и присъдата ще трябва да се поемат от нея.

