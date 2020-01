Европейската комисия подписа споразумението за Брекзит

Д вама висши представители на Брюксел, президентите на Европейската комисия и Европейския съвет, подписаха споразумението за разводa на Великобритания с ЕС.

С официалното одобрение на Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел текстът ще бъде внесен в Европейския парламент на 29 януари за ратифициране.

Кралица Елизабет II подписа проектозакона за Брекзит

След това, в четвъртък следващата седмица, дипломатите от държавите-членки на ЕС ще одобрят споразумението писмено, като гарантират напускането на Великобритания в полунощ на 31 януари.

"Шарл Мишел и аз току-що подписахме Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, което отваря пътя за ратифицирането му от Европейския парламент", написа в twitter ръководителят на Комисията Урсула фон дер Лайен.

