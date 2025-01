"Ефект на снежната топка": Ето какво предизвика бойкот на магазините в Хърватия

Е фект на снежната топка задейства бойкот миналия петък на магазините в Хърватия, подбуден от недоволството на гражданите от високите цени. По примера на Хърватия призиви за подобни граждански акции срещу магазини, бензиностанции и ресторанти този петък се разпространяват през последните дни и в още няколко балкански страни, пише Mediapool.

Хърватия

Рафтовете останаха пълни, а магазините без купувачи на 24 януари, след като много хърватски граждани отказаха да пазаруват в рамките на инициатива, подета от Фейсбук групата "Ало, инспекторе" начело с потребителската асоциация ECIP. Акцията бе подкрепена от асоциации за защита на потребителите, профсъюзи, политически партии и дори от представители на правителството.

Движението започна със съобщения, споделени в социалните мрежи: "24 януари е денят на бойкот в Хърватия срещу високите цени на храните. Гражданите са призовани да се въздържат от закупуване на каквото и да било".

Откликът на хърватите доведе до значителен спад в оборота на дребно и приходите на търговските обекти през този ден. Според данните за общия оборот на стоки и услуги на данъчното управление на Министерството на финансите на Република Хърватия в деня на бойкота на търговската мрежа издадените на 24 януари касови бележки са с 29 процента по-малко спрямо предходния петък - 17 януари, а общата им стойност е по-ниска с 36 процента. Специално по отношение на търговията на дребно издадените касовите бележки в деня на бойкота са с 44 процента по-малко, а общата им стойност е по-ниска с 53 процента спрямо 17 януари.

In Croatia, a large number of citizens responded to the call to boycott stores due to the high prices of everyday necessities.



People have the power, they just have to realise it! pic.twitter.com/IUhuarL8VC