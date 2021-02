Ебола взе първи жертви от 2016 г. в Гвинея

Н ай-малко трима души в Гвинея са починали от ебола, а други петима са с положителен тест за смъртоносния вирус, съобщават представители на здравните власти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Те започнали да проявяват симптоми като диария, повръщане и кървене, след като присъствали на погребение.

Между 2013 и 2016 г. повече от 11 000 души починаха в Западна Африка

по време на епидемия от ебола, стартирала именно от Гвинея. В отговор на тази епидемия оттогава бяха разработени няколко ваксини, които оттогава се използват за борба с огнищата на вируса в Демократична република Конго.

Eight people test positive for Ebola in Guinea, say state health authorities https://t.co/adSNoF8D5p pic.twitter.com/q0R8kkNtnS