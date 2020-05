Два са вече скъсаните язовири в САЩ, обявиха бедствено положение

Г убернаторът на американския щат Мичиган Гретчен Уитмър обяви извънредно положение в община Мидланд, след като и втора язовирна стена се скъса, предаде агенция Ройтерс.

Проливни дъждове, достигнали до 250 литра на квадратен метър само за 1 час, доведоха до скъсването на стените на язовирите Еденвил и Санфорд северно от Детройт.

По-рано беше разпоредена евакуация по поречието на реката, на която е разположен град Мидланд,

като гражданите бяха предупредени за опасността със СМС-и, сирени и обиколки на пожарникари от врата на врата.

Язовирна стена се скъса, хиляди домове са наводнени

Две училища в района бяха превърнати в убежище, където временно са се настанили много семейства.

„В следващите 12 до 15 часа центърът на Мидланд ще бъде под 3 метра вода”, каза губернаторката на извънредна пресконференция. Досега са евакуирани около 10 000 жители на околността и принудително са опразнени 3500 сгради.

Flash Flood Emergency for Midland, MI. Hope that town evacuated because its done for after that dam failure. #MIwx pic.twitter.com/G4tLoE8o0I